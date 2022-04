Bouček, který je mimochodem fanouškem pražské Sparty, sleduje vsetínský hokej již od dětství. S regionem jej pojí i rodinné vazby, jeho babička totiž odtud pocházela.

„Vždy měla k tomuto kraji obrovský vztah a to já mám taky. Jsou tady nádherné ženy a já se tu cítím minimálně z jedné čtvrtiny jako doma,“ tvrdí.

Uchvátila jej už premiérová sezona Valachů v extralize, senzační jízda završená finálovým triumfem nad sousedním Zlínem a historickým titulem. „Pamatuji si to jako dnes. Ten příběh byl strhující. Je to pro mě absolutně český hokejový unikát,“ uvedl.

Finále Chance Ligy mezi hokejisty Vsetína a Jihlavy si nenechali s kamarádem Jiřím Hudlerem ujít ani moderátor Libor Bouček a bývalý reprezentační brankář Ondřej Pavelec.Zdroj: VHK Robe Vsetín

Rodák z Prahy nezapomíná ani na finálové série mezi Vsetínem a Spartou na přelomu století. „Byla to jízda. Tehdy jsem byl opravdu spokojený, že tam byly zrovna tyhle týmy,“ přiznává po letech. „Užíval jsem si parádní hokej, i když ty série byly vypjaté a opravdu drsné. Člověk by nejraději přál úspěch oběma týmům,“ říká.

Ke Vsetínu má nyní díky svému kamarádovi a bývalému hráči NHL Jiřímu Hudlerovi ještě o něco blíž. „Když se s ním domluvíme, tak neváhám a jedu kamkoliv. Když mi navrhl návštěvu finále na Lapači, tak jsem si to nemohl nechat ujít,“ prohlásil.

Na Valašsko zavítal už v základní části na utkání s Benátkami nad Jizerou. Už tehdy jej atmosféra naprosto uchvátila.

„Myslím, že úžasné je už jen to, že si pamatuji celé utkání,“ usmívá se. „Dokonce si pamatuji i odjezd, ale nepamatuji si usínání, takže mě ta atmosféra asi ještě doběhla,“ vtipkuje. „Je to asi klišé a říká se to pořád, ale tady jsou fanoušci jedni z nejvěrnějších, nejkreativnějších a nejhlučnějších. Myslím, že pro žádného soupeře tady není jednoduché hrát. A být tady? To člověk zažije opravdu ryzí hokej a lásku k tomuto sportu. To si myslím, že nemá žádná jiná aréna v republice,“ dodává vážným hlasem.

Když se Bouček baví o vsetínském hokeji, vždycky se mu vybaví populární píseň Vysoký jalovec a právě Hudler. „V době, kdy byl ještě teenager, přerostl skoro všechny. To byl jeden z nádherných příběhů, které přinesl Vsetín,“ má jasno.

Brankář Pavelec přeje výhru Vsetínu

Oblíbenému moderátorovi nedělal na Valašsku společnost pouze Hudler, ale i Ondřej Pavelec. Kladenský odchovanec se na pozvání bývalého spoluhráče z národního týmu a kamaráda přijel podívat na dalšího soupeře Rytířů v boji o setrvání v extralize.

„S Jirkou jsme v Praze v podstatě sousedi, takže nebylo co řešit a vyrazili. Finále Chance ligy je určitě lákavá událost. Navíc jsem nikdy jako hráč tuhle kulisu nezažil, tak jsem rád, že si to nyní mohu zkusit alespoň jako divák,“ uvedl někdejší vynikající hokejový gólman.

Na Lapač poprvé zavítal před dvěma lety v rámci své dovolené v Beskydech. „Napadlo mě podívat se, jak to tady vlastně vypadá. Chtěl jsem ale zažít pravou atmosféru v ostrém zápase, proto jsem tady,“ vysvětluje.

„Mluvil jsem o tom i s Liborem Boučkem, který tu byl na zápas s Benátkami a byl nadšený. Takže jsme vyrazili všichni společně. Navíc se dalo očekávat, že bude asi ještě obrovský rozdíl mezi základní částí a zápasem finále,“ přidal.

O Chance lize má dobrý přehled. Před dvěma lety vypomáhal Ústí nad Labem a díky účasti Kladna ve druhé nejvyšší soutěži zná hráče i úroveň. Výhru ve finále by hlavně kvůli příznivcům přál Vsetínu. „Případná baráž s Kladnem by byla svátkem pro všechny fanoušky českého hokej. Potkaly by se dvě obrovské hokejové značky se silnou fanouškovskou základnou, určitě by bylo na co se těšit,“ je přesvědčený.

Na oslavu by si pak moc dát pravou valašskou slivovici, kterou ochutnal již při nedělním zápase. „Naštěstí nemusím nikam odjíždět, takže si to tady budu moct užít se vším, co k tomu patří,“ dodal s úsměvem.