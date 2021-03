Navíc to byl debut jak hrom – proti nejlepšímu týmu základní části pražské Spartě. „Byl jsem překvapený, ale hlavně šťastný, že si po dlouhé době zahraji zápas. Navíc jsem zjistil, že nás čeká Sparta, takže jsem se těšil ještě více,“ nemohl se čerstvě 18letý borec dočkat premiéry v nejvyšší soutěži

Bruslaři před závěrečným 52. kolem již měli jistotu třetího místa, do závěrečného utkání tak mohli dát šanci talentovaným mladíkům, ke kterým patří právě Jan Půček.

„Pan trenér mi den předem řekl, že možná naskočím do zápasu A-týmu, a že mám být připravený. Po tréninku mi to ještě potvrdil a popřál hodně štěstí,“ líčil mladý hokejista.

Jak několik dní po premiéře přiznal, v úvodu extraligového střetnutí se cítil trochu nesvůj. „Ze začátku jsem byl trochu nervózní, po pár střídáních to ale opadlo a pak už to docela šlo,“ liboval si.

Velkou měrou mu přitom pomohli zkušenější parťáci z kabiny. „Starší kluci mě hodně podporovali, což bylo super. Jednalo se o skvělé utkání, k vidění byly výborné akce od obou týmů. Hodně jsem si to užil,“ přiblížil borec, který při vítězném utkání 3:2 na ledě Pražanů odehrál 7 minut a 23 vteřin.

Mladá Boleslav po základní měla desetidenní oddech, do extraligového kolotoče se znovu vrací už zítra, kdy v úvodním čtvrtfinálovém zápase play-off vyzve Pardubice, které ve čtyřech duelech předkola vyřadily Karlovy Vary.

Následující duely o semifinále by se už znovu měly obejít bez Jana Půčka. „Kdyby se někdo zranil, tak bych mohl naskočit. Nikomu to ale samozřejmě nepřeji. Doufám, že „A“ se dostane co nejdále,“ přeje Bruslařům co nejlepší umístění.

Půček ze Vsetína do města automobilů odešel po velmi úspěšné dorostenecké sezoně 2018/2019, ve které se 64 kanadskými body (36+26) skončil na 12. místě individuálních statistik.

Po téměř dvouletém působení v klubu přesunu na druhou strany republiky nelituje. „Odchod do Mladé Boleslavi hodnotím jenom kladně, po hokejové stránce je to tady super, nic mi nechybí. Teď je pouze smůla, že s juniorkou nemůžeme hrát zápasy,“ poukázal na epidemiologickou situaci v zemi, která mu v letošním ročníku dovolila odehrát pouze deset zápasů. V nich se prezentoval osmi kanadskými body za 2 branky a 6 asistencí.

I když je od Valašska vzdálený přes 350 kilometrů, rozhodně na svoji domovinu nezapomíná. „Na Vsetín se dívám pořád, ať už na výsledky přes livesport nebo živě,“ připomíná možnosti internetových přenosů.

Hokejisté Vsetína na začátku týdne s Ústí nad Labem zvládli předkolo 3:1 na zápasy a postoupili do čtvrtfinále proti Vrchlabí. Velkým podílem se pod to podepsal také jeho bratr Roman, který si v závěrečných dvou zápasech připsal důležité dva kanadské body.

„S bráchou máme skvělý vztah, ve spojení jsme každý den. Když máme čas, tak si voláme a bavíme se o všem možném,“ přiblížil o dva roky mladší Jan Půček.

„Na Vsetín mě však zatím nelákal. Ale představa že bychom hráli spolu v jednom týmu, nás láká oba dva,“ má jasno.

Jan Půček se díky výkonům v dorosteneckých a juniorských kategoriích Vsetína, resp. Mladé Boleslavi dostal do mládežnických reprezentačních kategorií U-16 a U-17, ve kterých odehrál 38 mezistátních zápasů. (1+8)

„Na reprezentaci vzpomínám hodně rád. Byla to tam vždycky velká zábava . Zápasy v národním týmu mi daly hodně a chtěl bych se tam ještě někdy dostat,“ věří v další starty.

Na premiérový zápas v U-18 si ovšem zatím ještě musí počkat. „V této kategorii jsem byl letos na jednom srazu. Trenéři ale dali přednost jiným klukům, je tam velká konkurence,“ uvědomuje si nadějný hokejista.