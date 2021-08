Mistrovství světa se původně mělo uskutečnit už od 6. do 16. května, vinou obavy před šířící se nákazou koronaviru se však vláda provincie Nové Skotsko rozhodla čtrnáct dní před začátkem vrcholný šampionát zrušit.

Češky se přitom o zrušení akce v kanadských městech Halifax a Truro dozvěděly pouhý den před odletem do samotného dějiště šampionátu. „Pro hráčky i realizační tým je to obrovské zklamání, zvlášť když taková zpráva přišla den předtím, než jsme měli na mistrovství světa odletět. Je to devastující,“ posteskl si Pacina po osmidenní karanténě českých hokejistek.

Nyní to vypadá, že šampionát se už uskuteční. Češky do něj vstoupí 20. srpna zápasem proti Dánsku, ve skupině B ještě vyzvou Maďarsko, Japonsko a Německo. Mistryně světa budou známy 1. září.