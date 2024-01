Absentoval i téměř celý listopad, což se projevilo nejen na počtu odehraných zápasů, ale i kondici. Tu se na konci základní části snaží získat zpět. „Dostává se do toho těžko, kór v mém věku,“ usmívá se trochu hořce 36letý útočník.

„Nohy vás bolí, musíte to však skousnout. Teď není prostor, jak příliš natrénovat, spíše je potřeba to dohnat v zápasech. Jak se hraje obden, jednou za dva tři dny, tak se v posilovně nemůžu zatavit, musím mít sílu v utkání,“ ví dobře.

Objektiv Jana Zahnaše: Na Třebíč zavítal i starosta. Byli jste u výhry Vsetína?

Bývalý útočník brněnské Komety nebo Českých Budějovic momentálně vzhlíží k reprezentační pauze. Valachům do té doby zbývá sehrát pět zápasů Chance ligy. „Je to poslední možnost, jak kondici dohnat, víc potrénovat. Pak jsou zase zápasy a jede se až do konce sezony. Kdybych však na tom byl jak loni, tak mi toto tempo vyhovuje, je lepší hrát, než trénovat,“ promlouvá druhý člen vsetínské formace.

Holec onemocněl boreliózou na začátku prázdnin. Od té doby se to s ním táhlo. „Měl jsem to od prvního týdne v červenci, dlouho jsem pak byl nemocný,“ líčí.

„Byl jsem hodně unavený. Nejdříve jsem dostal jedny antibiotika, pak jsem začal trénovat, dostal jsem další. Už se to táhlo. Není od žádná sranda,“ říká na rovinu v letošní sezoně sedmibodový forvard.

Hrňa nedohrál s Třebíčí: Bylo potřeba ho pošetřit, přiblížil Rob

Bilanci vylepšil v sobotu, kdy dvěma body pomohl k výhře proti Třebíči 6:2.

Ve 43. vteřině otevřel skóre, navíc přihrával na třetí gól domácích. Proti někdejším parťákům se mu tak zadařilo skvěle. „Znám tam všechny. Beru to však jako normální zápasy, góly pro mě nejsou nijak speciální,“ bere vítěze loňského ročníku základní části jako další soupeře.

„Po gólu jsme trošku přestali hrát. Celkově jsme se do toho dostávali ztuha, což je s Třebíčí vždy, urputně brání. Naštěstí nám to tam napadlo,“ zmiňuje šest úspěšných zásahů Vsetína.

Letošní duely s Horáckou Slávií nabízí přestřelky, druhý až čtvrtý vzájemný zápas přinesl hned 24 gólů. Mužstvo Kamila Pokorného se přitom často prezentuje jiným stylem. „Zápasy s nimi jsou většinou o gól, dva. Nedostávají tolik branek, hodně brání, spoléhají se na první lajnu, že jim v přesilovce udělá zápas. To jsme si pohlídali,“ těší vsetínského Miroslava Holce.

OBRAZEM: Vsetín zametl s Třebíčí a vyhrál potřetí v řadě! Kapitán Hrňa nedohrál

Sám se po úspěšném utkání dočkal odměny v kabině, od Maxima Žukova převzal putovní klobouk pro nejlepšího hráče Valachů.

„Tyto tradice jsou ve všech klubech, v každém týmu se jen předává něco jiného. Někde to je dělnická helma, jinde stará hokejová. Tady valašský klobouk. Už jsem to ale dostal loni,“ uzavírá s úsměvem borec, který v letošní sezoně zasáhl do 19 zápasů.

Vsetín i zkušený útočník věří, že jich do konce ročníku bude daleko víc.