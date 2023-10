Gól na Lapači? Splněno. Gól v derby? Rovněž. Gól proti klubu, za který ještě loni nastupoval? Samozřejmě. Matyáš Dědek v sobotu skvělým výkonem pomohl Vsetínu k výhře nad Zlínem, proti Beranům si připsal už čtvrtý kanadský bod sezony. Zatím má našlápnuto k objevu sezony.

Trenéři po prvním derby sezony. | Video: Deník/Radek Štohl

Stál vedle ostřílených borců, ve stejné řadě měl střelce vítězné branky Klhůfka nebo dvogólového Roba. Už čekal, až fanoušci domácích vyvolají tradiční jména a poté spustí vítězný chorál. V tom zaplněným Lapačem zcela zaslouženě znělo jeho jméno. „Vůbec jsem to nečekal, bylo to super. V první chvíli mi to ani nedošlo, váhal jsem, zda je to mé jméno,“ přiznal nesměle 18letý borec.

Tomuto klučinovi s košíkem na tváři byste při jeho herní vyspělosti jen těžko tipovali, že za 14 dní oslaví teprve 19. narozeniny. I přesto v důležitých chvílích dokáže táhnout svůj tým – v prvním kole v Třebíči pojistil vítězství, proti Beranům dokonce vstřelil vedoucí gól. V obou případech to bylo na konci úvodní třetiny. „Tom Ondračka skvěle vybruslil před bránu, chvíli jsem si myslel, že už dal gól, puk se mi ztratil před bránícím hráčem. Pak už jsem měl jednoduchou práci,“ přiblížil jeden z klíčových momentů zápasu.

K hokeji to nepatří, zlobí se Horák. Nechceme to vidět, souhlasí Rob

Na Lapači tak v seniorské kategorii vstřelil svůj první gól. „Bylo to super! Za Zlín jsem navíc loni ještě hrál, i díky tomu jsem se na zápas těšil,“ nemohl se dočkat pikantního střetnutí.

Za Berany skutečně hrál, „jen“ ještě v juniorské kategorii, ve které hostoval právě ze Vsetína. Měl motivaci se ukázat. „Věděl jsem, že přijde hodně diváků, na zápas jsem jsem se hodně připravoval,“ upřesnil.

OBRAZEM: Vsetín ovládl derby proti Beranům. Hostům přilétl kelímek na střídačku

Na zápas proti ševcům se přišla podívat rodina, dorazila i spoustu kamarádů. I oni vytvořili báječnou kulisu. „Bylo skvěle hrát před tolika fanoušky. Když řve celý kotel, tak to je opravdu úžasné!“ jen těžko hledal slova.

Juniorka Vsetína hraje jen první ligu, zatímco u rivala ve Zlíně nejvyšší soutěž. Ta pomohla Dědkovi přispět k vyšší výkonnosti. Nakonec však absolvoval jen 23 utkání. „Sezonu jsem začínal hned po zranění, odehrál jsem jen dvě přátelská utkání. Pak jsem nastoupil do soutěže, hrál jsem do listopadu, kdy jsem se znovu zranil, měl jsem zlomený kotník. Pak jsem stihl pouze čtyři zápasy.“

Čáp po bitce: Gólmana musíme chránit, chodili do něj pořád

Talentovaný forvard nakoukl také do prvního týmu Beranů. Zápasů se však nedočkal. „Ke konci jsme s A-týmem trénovali, šanci jsem však nedostal,“ dodal Matyáš Dědek.

Ve Vsetíně mu vše vynahradili.

Asistent trenéra Vsetína Luboš Rob starší:

„Je to náš odchovanec. Jsme velmi rádi, že se mu povedl začátek. Je vidět, že do toho dobře vstoupil. Pro nás jsou jeho výkony sympatické. Věříme, že se v dospělém hokeji bude dál prosazovat. Chceme mu dát šanci.“

Asistent trenéra Zlína Oldřich Horák:

„V loňské sezoně byl s námi párkrát na tréninku. Mates je však vsetínský hráč. A že bychom je obehrávali? Ta možnost tam nebyla.“

