Odměnou mu byl nedávný podpis kontraktu. „Žádné signály jsem neměl, neočekával jsem to. Mám však obrovskou radost, že jsem si svými výkony řekl o prodloužení nové smlouvy,“ raduje se mladý pracant.

Měl za sebou těžkou sezonu. V barvách Zlína sice naskakoval v juniorské extralize, zranění mu však zabránila ve větším rozletu. Na přípravu se znovu hlásil na Valašsku, s A-týmem. A této možnosti dokonale využil. „Nabídky k trénování jsem si velice vážil. Přechod z juniorky do mužů je velice těžký, věděl jsem, že do tréninků musím dávat maximum. Myslel jsem si, že budu mít jen pár zápasů v přípravě. Jsem rád, že jsem dostal důvěru pravidelně hrát mistrovská utkání,“ těší Dědka.

Teprve před dvěma měsíci oslavil 19. narozeniny, svoji herní vyspělostí však udivuje řadu fanoušků. Do seniorského hokeje se i díky tomu zařadil velmi rychle a úspěšně. „Snažil jsem se podávat co nejlepší výkony. Ale je to také díky spoluhráčům, kteří mi hodně pomáhali a radili,“ vyzdvihuje své parťáky.

Vsetín má letos vskutku zkušený kádr, k bývalému kapitánovi Vítu Jonákovi nebo loni příchozímu Miroslavu Holcovi se letos v létě přidal i dlouhodobý člen kabiny Beranů Pavel Kubiš nebo odchovanec klubu a několikanásobný mistr extraligy Erik Hrňa.

Není divu, že s o generaci mladším útočníkem to zacloumalo. „Zpočátku jsem měl obrovský respekt, ale brzy se ukázalo, že to jsou kluci, kteří vytvářejí pohodu v kabině,“ hodil za hlavu prvotní ostych.

Když vás pak dají do jedné formace s jedním z nich, není úniku. Matyáš Dědek má navíc štěstí, že nastupuje s oběma z nich.

S Kubišem tvoří třetí nebo čtvrtou formaci, s Hrňou výkonnostně roste v přesilových hrách. „Ze začátku jsem byl mírně nervózní, abych neudělal nějakou zbytečnou chybu. Velice si vážím, že hráči, kteří toho během kariéry už stihli mnoho dokázat, mi mohou předávat své bohaté zkušenosti,“ klaní se před 38letým, respektive 35letým útočníkem Valachů.

Zkušení matadoři pomohli mladému borci se v kabině A-týmu prvoligového mančaftu rychle aklimatizovat. I díky nim to tamnímu odchovanci zatím skvěle šlape. Dosud vynechal jediný zápas, ve statistice plus mínus patří k nejlepším v týmu. S pěti trefami a jedenácti asistencemi mu navíc patří sedmé místo týmové produktivity.

Poctivé výkony samozřejmě neunikly pozornosti valašského publika, které si mladého jinocha rychle oblíbilo. Stejně jako širší veřejnost. „Je určitě super, když slyšíte chválu na vaši osobu. Snažím se ale držet nohama na zemi a soustředit se jen na svou práci na ledě i mimo něj. Navíc žádný úspěch by nebyl možný bez skvělé práce celého týmu, za což mu patří velký dík,“ zdůrazňuje Dědek.

Tři čtvrtě roku nazpět ještě nastupoval v juniorce, v podstatě jen před rodinou a kamarády. Teď pravidelně hraje na Lapači, který se pyšní jednou z nejlepších kulis nejen v Chance lize, ale celé republice. „Myslím, že na tuto atmosféru se zvyknout úplně nedá. Je to pokaždé něco jedinečného a úžasného, protože všichni ví, že na vsetínském Lapači jsou výborní fanoušci,“ smeká klobouk před tradičně výbornými ochozy.

Život Matyáše Dědka ale není jen o profi hokeji, stále musí myslet i na školní povinnosti. „Je náročné neustále dohánět učivo, ale dá se to zvládnou i díky učitelům a spolužákům, kteří pomohou, když něco potřebuji. Do učení se moc nutit nemusím. Občas to ovšem jinak nejde,“ přiblížil s úsměvem mladý útočník.

Jak ve škole reagují na jeho starty v prvním týmu Valachů? „Mnoho z nich se chodí na domácí zápasy dívat, takže se o hokej zajímají a cítím jejich podporu,“ dodává dosavadní nejlepší junior Chance ligy.

Když svoji laťku udrží, nebude jen nejlepší juniorem. Nejen v této soutěži.