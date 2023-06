Vsetín by měl patřit ke kandidátům na celkové prvenství. Pro hráče to musí být velká výzva, že?

Přesně tak. S vedením klubu jsme měli jednání, nastínilo mi svoji představu. Hodně mě přesvědčilo. Přišlo mi to dost férové. Věřím, že z toho bude úspěšná spolupráce.

Nabídka Valachů jistě nebyla jediná…

Měl jsem i jiné varianty, včetně té od Přerova, s ním jsme se nedomluvili. Celkově jsem to směřoval jinam, více za ambicemi. Prioritu jsem tak dal právě Vsetínu.

Za Zubry jste absolvoval více než 300 zápasů. Proč jednání neklapla?

V loňské sezoně jsem vinou zranění neodehrál všechny zápasy. (35 utkání, 20 bodů) Nabídka nové smlouvy pak byla taková, že jsem ji nemohl přijmout. Vzápětí jsem hledal nové možnosti.

Proti Přerovu nastoupíte už v příští sezoně. Budou to pro vás hodně specifické zápasy?

Hrál jsem proti němu už za Vrchlabí. Určitě to ale budou jiná, zajímavá utkání. Už jen kvůli tomu, že v klubu znám spoustu kluků. Na větší sentiment si zároveň nepotrpím, za Vsetín budu hrát naplno! Po zápasech se ale určitě pozdravíme.

Jak na celé angažmá budete vzpomínat?

Vždy v dobrém, je to má srdcovka. Nikdy jsem tam nezažil nic špatného. Můžu potvrdit, že je to rodinný klub, i po výměně pěti deseti lidí se pokaždé sešla výborná parta. Skvělí byli i kustodi.

Zpátky ke Vsetínu. Co vás při této nabídce oslovilo?

Hraje se zde kvalitní hokej. Velkým lákadlem je samozřejmě hrát na špici, zabojovat o extraligu. I za tímto účelem sem přicházím.

A co samotný Lapač?

Je to velmi specifické prostředí. Na ledě to tak nevnímáte, na střídačce už trochu ano. Fanoušci neskutečně dokážou podpořit domácí mančaft, vždy vytvoří parádní atmosféru. Hráče to hodně nakopne a zároveň baví. Jako soupeři se mi tam ale dobře nehrálo. (se smíchem) Snažil jsem se však co nejvíce soustředit na sebe a vytěsnit to.

Co si fanoušci od vás můžou slibovat?

Můžu využít své parametry, přitvrdit hru, udělat tzv. špinavou práci. Ale i pomoci v oslabeních a přidat nějaké góly. Dříve jsem miloval pouze tvrdší hru, jako centr jsem nechával jezdit křídla. Bez tvrdé hry mě to ani nebaví. (úsměv) Je potřeba někoho přimáčknout na mantinel, nakopnout to!

Znáte někoho ze vsetínské kabiny?

Všichni, které jsem znal, tak odešli. (úsměv) Proti klukům jsme vesměs hráli proti sobě. Povahově je ale blíže neznám.

Suchá příprava je v plném proudu. Jak to s ní teď máte?

Z loňské sezony ještě doléčuji zranění, i proto momentálně trénuji individuálně se svým kondičákem v Přerově.

Kromě Přerova máte krátkou historii u rivala Vsetína ze Zlína, nastupoval jste tam v mládeži. Poté i několik zápasů v extralize. Jaké to tehdy pro vás bylo?

Do Zlína jsem nastupoval v dorostu. Tehdy se nás snad 50 mydlilo o místo, mně se povedlo tam probojovat. Zůstal jsem i v juniorce, přišel brácha Šimon. S A-týmem jsem však vesměs netrénoval. Na dospělý hokej jsem se přemístil zpátky do Přerova, kde se nám později podařilo vyhrát II. ligu.