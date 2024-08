Matěj Stříteský po domácí premiéře Vsetína mluvil o:

zápase s Novými Zámky

„První domácí zápas jsme chtěli vyhrát, hlavně pro fanoušky. Z naší strany to bylo kvalitně odehrané utkání, bohužel s nedobrým koncem. Byli jsme lepší, měli jsme spoustu šancí, soupeř nás však trestal z brejků. Z každého nám dal gól. My jsme nedokázali prostřelit jejich gólmana.“

návštěvě 1 568 diváků

„Čekal jsem, že by mohlo přijít tolik fanoušků. Vážně ano! Dlouho se tady nehrálo, už je to několik měsíců.“ (naposledy 9. dubna)

nových mantinelech

„Po loňské sezoně a barážovém azylu na Kometě je super, že se to udělalo! Minulý ročník se budeme snažit zopakovat. Když by se to znovu povedlo, v což pevně věříme, tak by se baráž už nemusela hrát v azylu. Můžeme nastoupit tady a využít domácího prostředí.“

třech prohrách ve čtyřech zápasech

„Žádná komplikace to není. Každý zápas samozřejmě chceme vyhrát, pořád jsme však v přípravném období. Předchozí utkání jsme hráli jen na tři lajny, do toho jsme v plném tréninku a ještě máme suchou přípravu. Utkání jsme tak spíše pojali kondičně. Až teď jsme poprvé hráli na čtyři pětky, sedm obránců. Zápas měl úplně jiné parametry než první tři. Ve hře se objevily věci, které trénujeme, které trenéři po nás chtějí. To je hlavní.“

přípravných zápasech s extraligovými týmy Kometou Brno a Vítkovicemi

„Na zápasy se určitě těším. Bude to super porovnání, jak na tom jsme. Ukáže nám to zrcadlo, na čem máme zapracovat, v čem jsou ještě naše nedostatky.“

potenciální návštěvě proti Kometě

„Atmosféra na první přípravné utkání byla vážně skvělá. Co by za to daly některé týmy v extralize. Ať už na Kometu bude vyprodáno, nebo ne, věřím, že fanoušci udělají super kulisu. Věřím, že přijedou i lidé z Komety. Určitě to bude parádní!“

aklimatizaci ve Vsetíně

„To je spíše otázka na moji ženu! (se smíchem) Mám to jednodušší – manželka zabalí věci, já to přivezu, ona je pak vybalí. (úsměv) Všichni řeší hráče, pro manželky a partnerky je to však složitější. My hráči každý den chodíme do šatny, kde je dvacet třicet lidí. Bavíte se s nimi. Přibližně půl dne takto máme nějakou aktivitu. Manželka přijela z Karlových Varů do úplně cizího prostředí.“

bratranci Dominikovi, který v polovině srpna vyhrál 53. ročník Barum Czech Rally Zlín

„Celkově jsme taková početná rodina, lidé si nás ale nepletou. Jsem rád, že se mu v jeho odvětví sportu daří, že je až na takové úrovni. Má své fanoušky.“

nedávno skončené Barum Czech Rally Zlín

„Přiznám se, že jsem letošní Barumku nesledoval. Přitom nám to jezdí okolo chalupy!“ (úsměv)