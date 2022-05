Svěřenci Romana Stantiena ovšem podruhé v řadě ztroskotali na Dukle Jihlava. „Oproti uplynulému ročníku jsme měli silnější tým. Jihlava znovu předváděla výborný hokej. Štve mě to o to více, že jsme s ní vypadli už podruhé,“ mrzí 20letého brankáře.

S Duklou jste ve finále Chance ligy padli 2:4 na zápasy. Co dle vás rozhodlo?

Seběhlo se tam více faktorů, mimo jiné nás trápila zranění. Dukle odešlo pár klíčových hráčů, mohlo to tak mít za následek jejich oslabení, opak byl ale pravdou. Navíc je táhlo velmi zkušené duo Skořepa, Čachotský.

Osobně jste odchytal druhé play-off. Jaký byl mezi oběma ročníky rozdíl?

Oproti loňsku jsem to prožíval bez nervů. Předtím jsem netušil, zda začnu, nebo budu na střídačce, teď už jsem věděl, do čeho jdu. Bohužel i mě přibrzdilo zranění, stalo se to při jednom z tréninků. Skoro jsem se nemohl pohybovat.

Vsetín znovu zachvátila hokejová horečka, na zápasy chodilo i přes 5 000 diváků. Ani to vás neznervózňovalo?

Naopak, to bylo úplně v pohodě! Spíše by bylo horší, kdyby na stadionu nikdo nebyl. Plná hala je pochopitelně lepší. Jako brankář sice víte, že atmosféra je výborná, párkrát něco uslyšíte, snažíte se to však úplně nevnímat a pouze se soustředit na zápas. Proti Jihlavě se hrálo nahoru dolů, nebyl čas o tom přemýšlet.

274 zápasů za mořem, 64 startů v extralize. Vsetín ohlásil novou posilu

Ke konci 5. zápasu jste se postaral o menší rozruch. Těsně před power-play jste si opakovaně nahrnoval sníh na brankoviště…

Chtěl jsem udělat vše, abych zabránil gólu. Za mě je to chytrost hráče. Vždy byste měli udělat něco, aby branka nepadla. Rozhodčí mi pak řekl, ať to odklidím, stejně jsem to ale znovu nahrnul. (s úsměvem) Teď se tomu člověk spíše zasměje.

Někteří vám vyčítali, že to bylo nesportovní. To si tedy nemyslíte?

Neřekl bych, že to bylo nesportovní. Našli byste další daleko nesportovnější věci…Zbytečně se to nafouklo. S Brožem (Vitězslav Broš, hráč Jihlavy, který hrazdičku ze sněhu Málkovi smetl – pozn. red.) jsme alespoň byli slavní. (se smíchem)

Když už jsme brankářů. V baráži o extraligu byl za seknutí protihráče vyloučen brankář Jihlavy Maxim Žukov…

Shodou okolností jsem se na zápas díval. Co udělal, byla blbost, okamžitě musel vědět, co nastane. V základní části by za to asi dostal stopku.

Vraťme se zpátky k vám. Jak byste zhodnotil letošní sezonu?

Z osobního hlediska ji určitě považuji za vydařenou, podařilo se mi navázat na výkony z předchozího ročníku. Možná byly i o trošičku lepší. Navíc se mi podařilo stát se nejlepším brankářem Chance ligy v základní části. Je to neskutečné, ještě před několika lety jsem tuto soutěž pouze sledoval!

Hokejový Vsetín přivedl pět posil! Včetně hvězdného brankáře Žukova

Sezona pro vás byla specifická. Ještě před finále Chance ligy proti Jihlavě jste v baráži o první ligu chytal za juniory. Jak k tomu došlo?

Byla možnost, jestli bych jim nemohl vypomoci, pak jsme to ještě řešili s trenérem gólmanů. Vzal jsem to úplně v pohodě. Ročníkem jsem ještě junior, jsem jedním z nich. S kluky jsem celou dobu hrál v mládežnických kategoriích.

Vítěze Regionální ligy juniorů z Třebíče ste porazili 5:2, zároveň přestříeli 72:19. Jak jste utkání prožíval?

Upřímně jsem byl nervózní. Jdete do toho s tím, že kluci od vás něco čekají, je to mnohem složitější než chytat za „A“. Utkání bylo o hodně pomalejší něž v běžné soutěži. Zápas jsem si však užil.

Neodchytal jste celý zápas. 10 minut jste strávil na lavičce…

Bylo to paradoxní – chytl jsem křeč do prstu na noze. Na chvíli jsem tak šel na střídačku, než vše bylo v pořádku.

Brankář Vsetína Málek odchází do Finska

Vsetín v týdnu oznámil váš odchod do bronzového týmu loňského ročníku finské nejvyšší soutěže Ilves Tampere. Přiblížíte, jak váš přestup proběhl?

Nabídka přišla už v průběhu sezony. Je to nejvyšší finská soutěž, nebylo tak co řešit, nechtěl jsem otálet. Navíc v ní chytal i Dosty. (Lukáš Dostál – pozn. red.)

Jakou roli v odchodu hrálo New Jersey, které vás loni v létě draftovalo do NHL?

Upřímně sám nevím, určitě ale o tom museli vědět. Chtěli, abych už chytal vyšší soutěž, objevilo se Finsko, což je perfektní. S New Jersey jsme v kontaktu pořád.

Už jste si o finské soutěži něco zjišťoval?

Vůbec ne. Letní příprava nám začíná až 23. května, poletím tam tak někdy předtím. Postupně se k tomu dostanu. Spíše mám problém s finskými slovy, která budou potřeba během letní přípravy. Zatím umím akorát pozdrav. (úsměv) Finština je hodně složitá, pro mě španělská vesnice.