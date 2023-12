Polovina soutěže je za námi, po 23 kolech jste na posledním místě. V čem je problém? Na začátku sezony jsme to hodně chtěli nechat na klucích z Valmezu, kteří u nás v srpnu trénovali. Oproti loňsku nebo předloňsku jsme tolik neřešili střídavé starty, spoustu kluků navíc mělo nové zkušenosti s ligou. Po dobrém úvodu přišla série proher, dost zápasů jsme prohráli o gól, dva. Klukům se to dostalo do hlav, lídři zatím nemají sezonu jako v minulých letech. Hodně bodů jsme navíc odevzdali mužstvům na spodku tabulky, Technice hned devět, Velkému Meziříčí pět. Mít půlku těchto bodů, tak jsme jinde. Teď už je to boj o každý bodík. Nedávno jsme rozšířili realizační tým, výkony šly nahoru. Sezona není ztracená.

Realizační tým se rozrostl o Lubomíra Štacha a Zbyňka Mařáka. Bylo to z vaší hlavy?

Do té doby jsem to víceméně dva roky dělal sám. Když byly výsledky, tak to člověk ještě zvládá. Jakmile se však kupí prohry, tak vzhledem ke starostem o další věci a civilnímu zaměstnání toho už bylo dost. Nakonec to vzešlo na půl – už jsem se cítil trochu vyhořelý, mohl jsem si vybrat pár kolegů. Hodně mě to s nimi chytlo.

Jeden z tahounů týmu Tomáš Vávra se zatím hledá, že?

Svezl se s celým týmem. Ale to i Lukáš Finsterle, Michal Romančík nebo Michal Foltýn. Herně to od nich není úplně špatné, pořád to jsou lídři. Měli by to však brát na sebe, celkově máme malou produktivitu. Tito kluci vstřelili poskrovnu branek, nejlepšího hráče v bodování máme až na konci elitní šedesátky.

V létě odešel útočník Jan Křivohlávek nebo obránci Stanislav Báchor a Jakub Ďurkáč. Napadlo vás, že budou tyto ztráty tak citelné?

Abych řekl pravdu, tak jsem nečekal, že to bude až takový propad. V loňské sezoně jsme hráli střed nebo i vršek tabulky, myslel jsem si, že to kluci zvládnou a nově příchozí je nahradí, přivedli jsme zkušené borce. Zpětně jsme měli více posílit a vyřídit další střídavé starty. My jsme oslabili, další týmy navíc posílily.

Budete někoho do konce přestupního termínu ještě hledat?

Někoho bychom přivést chtěli, do II. ligy je to však nejtěžší možná věc. Spousta kluků má návazná civilní zaměstnání, další jsou pod profi smlouvami v první lize a neexistuje, aby nám někoho dali na full-time. Můžeme si pomoci střídavými starty nebo mladými juniory, žádný mančaft však nespí, kvalitní hráči chodí do prvoligových týmů.

Příchody se už očekávat nedají?

Pořád se díváme. Nedávno přišel na střídavé starty Kuba Adámek z Přerova, odehrál za nás kvalitní zápasy. Je to však omezené právě počtem utkání u Zubrů, pak už za nás hrát nemůže. Současný mančaft má na víc, než v současné době předvádí. Jak už jsem zmínil, věřím, že sezona bude úspěšná.

Fanouškům přijde, že Vsetín vám pomáhá málo. Souhlasíte s nimi?

Na Vsetín nemůžu říct půl slova! Kdo to jen trochu sleduje, tak dobře ví, že sám měl problémy, trápila ho zranění, dokonce si museli pomáhat Tomášem Vávrou i obráncem z Havířova. Když to jen trochu jde, tak nám hráče pošlou. Mimo jiné nám půjčili Matyáše Dědka, druhého centra jejich týmu, což absolutně nemuseli. Je jasné, že nepřijdou hráči s velkými zkušenostmi a starty v extralize. Do Valašského Meziříčí vždy chodili hráči na rozhraní čtvrté páté pětky, nikdy hvězdy.

Příznivci Bobrů v polovině měsíce žádali vaši hlavu. Jaké to je po předchozích úspěšných ročnících?

Měli jsme dvě výborné sezony, prošli jsme do semifinále. Tento ročník je zatím od nás slabší, tlak na svoji osobu samozřejmě vnímám. Pořád jsem ještě začínající trenér, při skandování „Plšek ven“ jsem z toho byl trochu špatný. Kdo vidí do zákulisí, tak toho děláme opravdu hodně, není jednoduché jen tak otočit list. Nemyslím si, že by tomu teď pomohl jiný trenér, možná by tomu dal jen impuls na dva tři zápasy. Odstupovat nechci, když tak vedení uzná, tak samozřejmě půjdu. S novým realizačním týmem mě to ale neskutečně baví.

Máte od vedení ultimátum?

Vedení mi volalo hned den po neúspěšném zápase s Technikou, řeklo mi, že mám od nich důvěru. Jiná věc je samozřejmě tlak fanoušků. Respektuju to, stejní lidé přitom před rokem po Kopřivnici vyvolávali mé jméno. Bohužel je to typická česká povaha. Každopádně to tak beru, z boje utíkat nebudu.