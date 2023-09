„S Tomem Vávrou jsme si ovšem řekli, že je to kvalitní obránce. Zatím jsem rád, že ho tady máme, věřím, že rozhodnutí nebudeme litovat. Každopádně jsme šli do rizika," připouští bývalý brankář, který v rozhovoru pro Deník mluví o Vávrovi, Ďurkáčovi nebo ambicích.

Do začátku II. ligy zbývají necelé tři týdny. Jak dosud probíhá příprava?

Odešlo nám hodně kluků, v obraně i útoku jsme je nahradili kvalitními hráči. Kádr i přes tyto změny máme relativně prověřený, přípravu jsme letos udělali trochu kratší, hrajeme jen pět přáteláků, radši jsme více chtěli trénovat. Věřím, že budeme minimálně stejně tak dobří jako v loňské sezoně.

Odehráli jste už čtyři zápasy, zapsali dvě vítězství. Jste spokojeni?

Nemám to příliš v povaze, musel jsem však zvýšit hlas, v jednom zápase se mi nelíbil přístup. Výsledkově to není špatné, loni jsme měli daleko horší bilanci. Přípravě ve II. lize ovšem nedávám takovou váhu, v soutěži v podstatě budou nastupovat jiné mančafty. Jde hlavně o to, aby si mladí kluci zvykli na tuto ligu.

Nastoupili jste také proti Rožnovu pod Radhoštěm. Bylo v tom něco více než pouze přípravný zápas, že?

Ohledně přáteláku mi volal trenér, neviděl jsem v tom problém. V týmu navíc máme některé hráče z Rožnova, mohli si tak zahrát doma. Měl jsem trochu obavu, jak hráči k zápasu přistoupí, v první půlce jsme byli horším týmem, bylo to dáno i motivací domácích, chtěli se ukázat. Byl to pro ně svátek, parádně se na nás nachystali. S Rožnovem chceme navázat bližší spolupráci jak v mládeži, tak v chlapech.

Po minulé sezoně jste přišli o některé opory. Kdo vám bude nejvíce chybět?

Hodně scházet bude hokejově i lidsky Standa Báchor, kterého znám už 15 roků, patřil mezi TOP beky II. ligy. Chybět bude také Honza Křivohlávek, tyto dva odchody nás asi trápí nejvíce. Klukům jsme ale nechtěli bránit, jejich důvody šly pochopit.

Bylo nereálné je udržet?

Standa má práci v Ostravě, vrátil se domů do Nového Jičína. Už předtím jsem ho přemlouval dva roky, vždy se mi to podařilo. Honza šel za profi podmínkami do Havířova, kde budou trénovat ráno. Nemohli jsme tomu konkurovat.

Skončil také Jakub Ďurkáč…

U Kuby to jako úplný odchod neberu, od Vsetína máme příslib, že by případně za nás ještě mohl naskočit. Je však pravda, že Vsetín teď má velkou marodku, ze začátku tak s ním počítat nemůžeme. Toto angažmá v profi soutěži mu ale hodně přeji, je to poctivý kluk, dost u nás makal, dřel.

Jak to vypadá s hrajícím asistentem Tomášem Vávrou, který v přípravě také naskakoval za prvoligový Vsetín?

Tomáš patří k nejlepším centrům a hráčům II. ligy, sáhl by po něm každý tým, na jednu stranu bych tak mohl být naštvaný. Se Vsetínem máme spolupráci, je to o oboustranné výpomoci, určitě mu tak nechci bránit. Ostatní hráči vidí, že kluk z této soutěže si může vyzkoušet profesionální soutěž. Máme dohodu i s trenérem Weintrittem (Jiří Weintritt), že když se mu někdo zalíbí, může hrát za Vsetín.

Přivítali jste naopak nové posily. Kdo se zatím jeví nejlépe?

V obraně hodně dobře vypadá Michal Foltýn, který naposledy dal hattrick. I přes některé reference s ním nemám žádný problém, naopak, jde příkladem, trénuje dobře, poctivě! Ukázkovým příkladem je Ondra Holomek, který plní, co jsme po něm chtěli, ať už na ledě, tak i v kabině. V obraně navíc máme mladé juniory. Věřím, že to zvládnou.

Trénoval s vámi i bývalý útočník Zlína Dominik Luža. Jak to s ním vypadá?

Řekl nám, že u nás pokračovat nechce. Než jsme si stačili promluvit o podmínkách, už byl pryč. Naposledy jsem ho viděl na soupisce Hodonína, asi mu dal přednost. Hokejově mě to mrzí.

Sezona vám začíná předposlední týden v září. Jak ji predikujete?

Soutěž znovu bude lepší než loni! Sice už v ní nefiguruje Znojmo, když však vidím, jak ostatní týmy posilují, tak liga bude brutálně vyrovnaná, do osmičky se může dostat kdokoliv. Naším cílem bude opětovně jako v loňské sezoně skončit mezi osmi nejlepšími mančafty a dostat pod sebe čtyři týmy. Havířov s Vyškovem možná budou trochu jinde.

V předloňské sezoně jste vyhráli II. ligu Východ, došli do semifinále tamní skupiny. Namlsali jste tehdy trochu vaše fanoušky?

A-tým má vzrůstající tendenci, na stadion se nám však stále nedaří dostat počet lidí, jaký bychom si představovali. Kdyby začalo chodit 400 – 500 diváků, což na Valmez není žádné číslo, tak by se to promítlo i v pokladně. Změnilo se tady vedení, které se mimo jiné chce zaměřit na marketing a fanoušky.

Prozradíte bližší podrobnosti o změně ve vedení klubu?

Skončil jednatel pan Vašica (Tomáš Vašica), tuto funkci po něm vzal pan Mocek (Jakub Mocek). Určily se jasné pravomoce, kdo za co zodpovídá, chceme to tady zvednout a mít dobře fungující klub. Je zde i nový šéftrenér mládeže (Zbyněk Mařák), za A-tým nesu zodpovědnost já. Z jednání mám dobrý pocit.