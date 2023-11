Druhé místo, 40 bodů, pohledná hra. Na Lapači jsou (zatím) spokojeni. Úspěšné období před první reprezentační přestávkou podtrhli v sobotu, v 19. kole Chance ligy porazili Přerov 5:1, díky čemuž zvítězili nejvyšším letošním rozdílem.

Luboš Rob starší a Robert Svoboda hodnotí sobotní zápas Vsetína s Přerovem. | Video: Deník/Radek Štohl

Výrazně o tom napověděla úvodní dvacetiminutovka, ve které Valaši nasázeli soupeři tři branky. „Hosté vstoupili do zápasu dobře, první třetina byla celkem vyrovnaná. Paradoxně jsme v ní dali nejvíce gólů. Uklidnilo nás to,“ těšilo asistenta trenéra domácích Luboše Roba staršího.

Góly ze svatyně Přerova však nevytahoval statisticky nejlepší brankář I. ligy Postava, nýbrž Stuchlík. 20letý gólman překvapivě nastoupil do teprve třetího utkání v sezoně. „S realizačním týmem jsme se dohodli, že ve Vsetíně dostane šanci. Utkání mu asi nevyšlo, jak by si představoval, je to tady však těžké. To ale všude, nejde vybírat,“ poukazuje na náročnost soutěže hlavní kouč Zubrů Robert Svoboda.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Inkasoval také Postava, po jednom gólu v každé následující části. „V dalších dvou třetinách jsme se i nadále snažili hrát, bylo znát, že vedeme o tři, respektive čtyři góly. Byli jsme na tom rychlostně dobře, celkově jsme hráli velmi dobře,“ radoval se Rob z předvedeného výkonu, kterému dvě minuty před koncem aplaudovalo ve stoje více než 2 800 diváků.

Domácí fanoušci se dočkali prvního gólu Bláhy v sezoně, podruhé se prosadil Klhůfek, na bývalý klub se střelecky vytáhl také Kratochvil. Nejen trenéry však zaujalo nadějné trio útočníků Dědek, Koláček, Melenovský. „Chtěl bych je ocenit, po odstoupení Beržiho (Daniels Beržins) dokonce hráli i spolu. Ke třem bodům to byl pro nás plusový okamžik,“ usmíval se spokojený domácí kouč.

Valaši byli blízko druhého čistého konta v sezoně, o které však přišli 28 vteřin před koncem zápasu. Na nulu musel zapomenout Žukov, jemuž se v posledních dnech naskytla příležitost nakouknout do extraligového kolotoče. „Max byl v Liberci necelý týden, nezachytal si však ani zápas. Rozhodli jsme se, že ho stáhneme zpátky. Chceme, aby se dostal do bývalé formy a byl pro nás stálicí a jedničkou. Bude tady. Proti Přerovu chytal dobře,“ smekl Luboš Rob před 24letým brankářem, jenž plní duo s Patrikem Romančíkem. Střídavé starty na celou sezonu má navíc vyřízené David Sachr.

Sobotní výhra nad Zubry přinesla svoji daň – zranění lotyšského forvarda Danielse Beržinse, který odstoupil ze druhé třetiny. „Možná má natažené svaly, snad to není natržené. Půjde na vyšetření, pak budeme chytřejší,“ nechtěl dále předpovídat trenér domácího mančaftu.

Valachům už takto chybělo sedm borců, šest z nich má zdravotní komplikace. „Teď už byl na střídačce Tomík Onder (Tomáš Ondračka), ten se do toho zapojil, jako další by se měli vrátit Šimon Jenáček a Míra Holec. U dalších hráčů je to minimálně na 14 dnů, uvidíme, jak dále to bude pokračovat. A Kuba Teper? Když to půjde touto cestou, tak by na začátku prosince, do další pauzy, už něco mohl stihnout,“ nastínil bývalý forvard.

Chance ligu čeká více než týdenní volno, první kompletní listopadový víkend obstará reprezentační pauza. Ta Vsetínu přijde vhod. „Přestávka je vždy vítaná. Před sezonou jsme věděli, že se do této doby odehraje 19 zápasů, což je velká nálož, více než třetina soutěže, kluci potřebují odpočinek. Zároveň potrénujeme, obě činnosti se skloubí dohromady,“ přiblížil Rob.

Do další části soutěže, ve které se před druhou reprezentační přestávkou odehraje „jen“ 10 zápasů, půjdou v pohodě. Valachům patří druhé místo, s Litoměřicemi nasbírali nejvyšší počet výher za tři body. (7) Na letos suverénní Porubu ztrácí sedm bodů. „V základní části máme za cíl být do třetího místa a zároveň předvádět určitý herní projev. Většina utkání byla v režii, jak bychom si představovali. Samozřejmě tam byly i horší zápasy, nikdo se toho nevyvaruje. Na první čtvrtině bychom chtěli postavit další část sezony,“ zdůrazňuje asistent trenéra Vsetína Luboš Rob starší.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl