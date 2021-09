Svěřenci Romana Stantiena v průběhu zápasu přidali další tři trefy, před návštěvou 2 150 diváků si tak mohli užít druhou letošní výhru. „Doma na soupeře musíme vlétnout, fanoušci se o to lépe ještě můžou dostat do varu,“ spoléhá na skvělé prostředí borec, který v uplynulých dvou sezonách nastupoval v barvách Plzně.

I přes vysokou výhru asistent trenéra Jan Srdínko nebyl stoprocentně spokojený, trápily ho přesilovky. Co je potřeba v nich zlepšit?

Vůbec nám nešly, paradoxně jsme stejně vyhráli. Poruba nás měla dobře přečtené, při zakládání nás k ničemu moc nepustila. Musíme si k tomu sednout, pořád je co zlepšovat. Přesilovky rozhodují zápasy. Kdyby to bylo 2:2 nebo 3:3, tak by nás to hodně mrzelo. Včera to naštěstí tak nebylo. V příštích duelech se nám to může vymstít.

Na Lapači jste zatím odehráli dva zápasy, vstřelili 13 branek. Je to souhra náhod, nebo se ukazuje útočná síla mužstva?

První zápas jsme hráli s Kadaní (7:3), což je outsider soutěže. Kvalita byla na naší straně. Proti Porubě jsme vyhráli vysoko, za šestigólový rozdíl jsme rádi. Ukazuje se, že dopředu máme kvalitu. Snad v tomto trendu budeme pokračovat.

V útoku nastupujete vedle dvojice Indrák, Jonák. Za tři zápasy jste dohromady nasbírali devět bodů…

Hned od prvního tréninku nás dali dohromady. Funguje nám to, skvěle si vyhovíme. Mohlo by to však být ještě lepší. Sejček (Miroslav Indrák - pozn. red.) na pozici centra nehrál, sžívá se s tím. Až si to více sedne, tak to snad bude klapat více a více.

Osobně jste vstřelil branku a na další čtyři přihrál. Skoro to vypadá, že jste ze Vsetína před dvěma lety ani neodešel…

Do klubu mě brali na určitou roli, mimo jiné abych sbíral body. Ještě jsem navíc mohl dát gól. Takový začátek mě ale těší, za pět bodů jsem rád. Navázal jsem na to, kde jsem skončil. Snad to bude fungovat a budeme vyhrávat.

Dva roky jste působil v extralize. Jak vám to pomohlo do kariéry?

Rozhodně mi to pomohlo ve zkušenostech, navíc jsem o dva roky starší. (s úsměvem) Rád bych tu prodal zkušenosti. Extraliga je jiná soutěž, působí v ní zkušenější. borci. Chance liga sice nemá takovou technicko-taktickou vyspělost, svoji kvalitu však neztratila. I vzhledem k sestupovému ročníku to bude jedna z nejkvalitnějších sezon za poslední roky.

Po roce máte na stadionech fanoušky. Jde poznat, že jsou po hokeji hladoví?

Určitě ano. Na obou domácích zápasech bylo přes 2 000 lidí, což je super. Když jsem koukal na ostatní duely, tak lidé na utkání tolik nechodili. Jsem rád, že tady si cestu znovu našli. Fandí skvěle, atmosféra je super. Ten rok mi to chybělo, dobře se na to zvyká. Snad budou moci chodit. Hrajeme kvůli nim.

Před letošním začátkem Chance ligy jste prostřednictvím videopozvánky zval fanoušky na novou sezonu. Jak vám to šlo?

Rozhodně se jednalo o zpestření. Kluci mi říkali, že to bude trvat dvě tři hoďky, nakonec to bylo trochu delší. (s úsměvem) Docela mě to ale bavilo. Dostal jsem se taky na střechu Vsacanu, kde bych se asi jen tak neobjevil. Bylo to fajn, povedlo se to. Od kluků jsem slyšel, že na to byly dobré ohlasy. Osobně jsem byl spokojený.

Na Vsetín jste se vrátil z Plzně, které se v extralize zatím nedaří dle představ. Jak ji v současné době sledujete?

S pár kluky jsem v kontaktu, trochu tak mám informace. Je to však pro ně těžké. Tým se obměnil, přišli do něj noví kluci, trochu si to sedá. Navíc se změnili trenéři. Naposledy ale porazili Budějovice, určitě půjdou nahoru. Mají dobrý tým.

Není to ale tak, že bych byl zapšklý kvůli tomu, že o mě nebyl takový zájem. Prožil jsem tam dva roky, klukům držím palce. Tři čtvrtě týmu zůstala stejná. Věřím, že se zvednou. Do desítky alespoň budou.