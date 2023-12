Věci se daly do pohybu, bus přibrzdil u benzínky. „Čekal jsem uprostřed v uličce, vyběhl jsem ven. Zatímco jsem byl na malé, tak vidím, jak bus odjíždí dozadu na parkoviště. Když jsem tam však přišel, tak nikde nebyl. Najednou volá Smety (Ondřej Smetana), ať jdu počkat na benzínku,“ líčí dnes už úsměvnou příhodu.

Kdekdo si teď pomyslí, jak se na Luboše Roba, mimo jiné syna asistenta trenéra Vsetína, mohlo zapomenout. Opora Valachů však má jasné vysvětlení. „Vůbec jsme stavět neměli, na záchod jsem potřeboval pouze já, nikoho tak zapomenout nemohl. Řidič navíc ze své pozice neviděl, že někdo vyběhl,“ vysvětluje Rob.

Vsetín vynuloval Jihlavu, rivala porazil potřetí v sezoně

Že něco není v pořádku Valaši zjistili záhy, to už však bylo pozdě. Bus totiž najel na dálnici a z té se jen tak nevrátíte. „Byl jsem jen v tričku, tak jsem zaběhl na benzínku, dal si kafe a 15 minut počkal. Byla to pohodička. Samozřejmě se to nestává každý den, teď je to úsměvná příhoda,“ culí se při vzpomínce na pondělní chvíle.

Kdo jen trochu zná sportovní prostředí, hráčská kabina takové chvíle neodpouští. I když za to nemůžete, okamžitě jste terčem vtípků. „Jak jsem nastoupil zpátky, tak se hned tlemili a dobírali si mě,“ vybarvuje tyto chvíle s humorem.

Co čert (ne)chtěl, Luboš Rob byl za hvězdu v samotném zápase. V první třetině otevřel skóre, díky nule Maxima Žukova nakonec vsítil vítězný gól. „Kluci si dělali srandu, že je dobře, že se pro mě ještě vrátili a vzali mě sebou. Naštěstí jsme ale vyhráli,“ usmívá se.

Tyto pestré chvíle a pikantnosti jen tak nevymizí, hvězdný útočník Chance ligy to měl na talíři i druhý den na tréninku. „Dneska se to ještě řešilo. Vždy se na to bude vzpomínat, pokaždé to někdo vytáhne. Jsem víc slavnější, než kdybych vstřelil pět gólů,“ ví dobře.

Valaši můžou být v pohodě, proti Dukle vyhráli třetí utkání v řadě a upevnili si druhou pozici v tabulce druhé nejvyšší soutěže. „Zápasy po pauze jsou od nás většinou slabší, věděli jsme, že ty venkovní hrajeme hůř než domácí. Od začátku jsme se zaměřili na obranu, což fungovalo výborně, soupeř neměl moc šancí. Gól jsme nedostali, zadání jsme splnili,“ těší bývalého útočníka extraligové Plzně.

Zkušený borec znovu potvrzuje velké kvality, ve 30 zápasech letošní sezony nasbíral 27 kanadských bodů (10+17), na stejné bodové úrovni jsou i jeho spoluhráči Erik Hrňa a Vít Jonák. Proti Jihlavě navíc vstřelil 101. gól v dresu Vsetína. Po buly.

„Jsme domluveni, že budu za Beržim (Daniels Beržins) sbírat puky. Špatně si nás přebrali, viděl jsem škvírku na první tyči, trefil jsem to přesně,“ popsal důležitý gól.

Totožnou branku vstřelil na konci listopadu při obratu ve Znojmě, kde rozhodl prodloužení. „Byla to podobná situace. Letos jsme obdobně vstřelili pět šest gólů. Většinou je to signál, ne vždy to však vyjde. Je to jako standardní situace ve fotbale, padá z toho dost gólů,“ uvědomuje si Luboš Rob.

Chvíli však ještě bude známý nejen díky svým gólům.