Sílu týmu z Vysočiny se slavnou historií si uvědomuje asistent hlavního trenéra Valachů Luboš Jenáček. „Jihlava má zvučný tým, v základní části hrála dobře," poukazuje Jenáček na druhé místo po základní části Chance ligy a ztrátu pouhých čtyř bodů na první Kladno.

Mančaft vedený bývalým výborným útočníkem Viktorem Ujčíkem své čtvrtfinále ukončil až v úterý večer, kdy v sedmém čtvrtfinále zdolal Litoměřice 3:1 a nepřipustil tak překvapení. Luboš Jenáček však v tom handicap soupeře nevidí. „Nehráli předkolo, ušetřili tím síly," připomněl skutečnost, že zatímco Vsetín do vyřazovacích bojů naskočil pouhé tři dny po konci základní části, Dukla Jihlava od 8. do 19. března měla volno.

Vraťme se ještě k vašemu poslednímu čtvrtfinále, které rozhodl teprve 20letý odchovanec klubu Daniel Klímek. Po výhře v 91. minutě jste museli prožívat obrovskou euforii…

Euforie to samozřejmě byla velká. Kdyby fanoušci mohli na stadion, tak by byla ještě větší, zvláště při postupu ve druhém prodloužení. Navíc jsme už znovu nemuseli cestovat do Vrchlabí a ušetřili tak síly.

V play-off zatím řádí právě Klímek a Roman Půček, kteří dohromady získali 14 kanadských bodů. Jste jimi překvapení?

V play-off to tak bývá, že z méně známých hráčů, kteří nejsou pod tlakem, se stanou hrdinové. Soupeř si naopak možná více stráží hráče, jež častěji bodují. O kvalitách odchovanců víme a jsme rádi, že jim to šlape, vzali za to v pravou chvíli. Hodně nám svými góly i body pomohli. Mají na to, aby se prosazovali.

Naopak se tolik nedaří tahounům základní části Sebastianu Gorčíkovi a Antonínu Pechancovi, kteří se v dosavadních deseti zápasech neprosadili ani jednou…

Na jejich obranu je potřeba říct, že nás drželi velkou část sezony. (byli nejproduktivnější hráči Vsetína po základní části – pozn. red.) Když jsme nemohli najít vhodné sestavení ostatních pětek, právě oni tým de facto táhli. Je naopak výborné, že to za ně vzali ostatní kluci. Věřím, že jejich čas přijde v dalších bojích.

Už jste nakousl cestování. Po Ústí nad Labem a Vrchlabí nyní odjezdy do Jihlavy pro vás budou velkou vzpruhou…

Určitě je to výhoda. V sérii na čtyři vítězná utkání hrajete čtyři zápasy v šesti dnech a pak obden, každé ušetření sil je vítané. Samozřejmě je rozdíl cestovat dvě a půl, nebo šest hodin. V daném ohledu je pro nás výborné, že nemusíme na druhý konec republiky.

Hráčům jste po postupu dali dva dny volno…

Zápasů se odehrálo opravdu hodně, šly rychle za sebou, byly tam zdravotní šrámy, únava. Dvakrát jsme jeli do Vrchlabí a zpátky, cesta byla náročná. Odpočinek přišel vhod. Dobili jsme baterky.

V prvním vzájemném zápase sezony jste proti Jihlavě prohráli 1:7. Bude ještě v hráčích, že budou chtít odčinit tuto vysokou porážku?

Paradoxně jsme tehdy hráli dobře, ale Jihlavě tam vše napadalo. Soupeř po prvních pořádných akcí vedl 3:0, pak už jsme to museli otevřít a dohánět výsledek. Jihlava byla extrémně produktivní, my jsme bohužel góly nedávali. Naopak u nich nás chvílemi přehrávala, měli jsme však štěstí a zvítězili 2:1. Narazí na sebe dva velmi vyrovnané týmy.