Loni chtěl Jágr do Vsetína, letos nám ale nepomohl, směje se Tesařík

/ROZHOVOR/ Do posledních dnů tajně ve Vsetíně věřili, že by vedení hokejové extraligy přimhouřilo oči nad technickými nedostatky Lapače, ovšem nestalo se. A tak vedení valašského klubu do pátečního poledne finalizovalo, kde baráž s Kladnem sehrát.

Radim Tesařík. | Foto: VHK ROBE Vsetín.

Do Zlína ne! Kde Vsetín nakonec odehraje baráž? „Loni se Jaromír Jágr netajil, že by v případě postupu našeho týmu rád nastoupil ve Vsetíně. Navíc stejnou výjimku v rozehrané sezoně už dostala i Mladá Boleslav, proto loni bychom s žádostí hrát baráž u nás téměř jistě uspěli. Nyní ale byl náš požadavek smeten ze stolu, nepřimluvil se za nás ani Jarda,“ pousmál se sportovní manažer Vsetína Radim Tesařík. Finální volba azylu na stadionu brněnské Komety měla vývoj. Preferované ostravské zimáky nebyly aktuálně technicky k dispozici, ve Zlíně pak chtěli uhrazení všech deseti dnů chlazení, protože ledovou plochu by drželi právě jen pro potřeby rivala ze Vsetína. Vítězná brněnská aréna přišla s férovou nabídkou pronájmu jen těch dnů, které Vsetín v rámci baráže opravdu využije. „V závěru týdne jsme už byli opravdu rozhodnutí pro Brno, ale do pátečního poledne se ještě vše muselo finalizovat. Proto jsme s definitivním ano otáleli až do pátečního poledne,“ uvedl na vysvětlenou Tesařík. Opravdu nebyla žádná šance dostat výjimku? S vedením soutěže jsme byli v kontaktu už v závěru soutěže, opět jsme se dotazovali na případnou výjimku, ovšem ortel byl nekompromisní! Takže už před finále se Zlínem jsme věděli, že baráž se na našem Lapači opravdu hrát nebude. Titul proti Zlínu? Chutná o to víc! září Klhůfek. Proti Kladnu se nevzdává Co rozhodlo pro Brno? Nejlepší ekonomická nabídka. Libor Zábranský nám udělal suverénně nejlepší, díky ní může být výše vstupného stejná, jako na naše nedávné domácí finálové zápasy Chance ligy. Jsem moc rád, že nám Libor chce pomoci po všech stránkách, rád by nás viděl v extralize. Opravdu nabídka Zlína byla třikrát vyšší než ta brněnská? Zásadní bylo, že zatímco v Brně mají naplánovaný program i na dny mimo naše barážová utkání, ve Zlíně by museli chladit jen kvůli nám. A to je ten zásadní rozdíl. Pan Čunek udělal pro zlínský azyl maximum, ale ekonomicky to bylo pro nás nevýhodné. Chystáte nějaký speciální vlak pro fanoušky? Ano, ale není to vůbec jednoduché. Na rovinu není snadné říct, jak velký zájem bude, je to velká neznámá. Zatím pracujeme s číslem pro přepravu na dráze okolo sedmi set až tisíce fanoušků. Kolik vsetínských fanoušků v domácích, brněnských odvetách očekáváte? Víme, že se řada našich příznivců chystá po vlastní ose, respektive autobusy. Jsem optimista, v neděli jich může dorazit okolo tří čtyř tisíc, v pracovní pondělí to asi bude o něco méně. Ale bude také záležet, jak se bude série vyvíjet! Je nějaká speciální nabídka pro fandy Komety a jejich podporu cestě Vsetína mezi elitu? Vím, že vedení brněnského hokeje se nám i v tomto směru snaží vyjít vstříc. Žádné speciální vstupné ale Brňané mít nebudou, klub nám pomáhá především s propagací. GLOSA: Vsetín slaví naprosto zaslouženě. V baráži není bez šance Ceny lístků jsou stejné jako na finále se Zlínem. Neuvažovali jste o jejich zvýšení? To vzhledem k dalším vícenákladům fanoušků na dopravu do Brna nebylo na pořadu dne. Naopak jsme ještě vypsali zvýhodněné balíčky při zakoupení vstupného na oba zápasy. Ušetřit se dá na stání sto korun, dvě stovky pak na sezení. Kdy začne předprodej? V plánu máme pondělí a jen online formou. Máte pro fandy ještě něco dalšího speciálního? Určitě! Překvapení bude v případě zahajovacího buly, na dalších věcech pracujeme. VIDEO: Mistři, mistři! Vysoký Jalovec! Takto vypadala radost na Lapači První dva barážové duely sehrajete ve středu a čtvrtek v Kladně. I zde klub pomáhá s výjezdem? Tady nic námi organizováno není. Víme o chystané cestě fanklubu, ale to si řeší fanklub, za což mu patří velký dík!

