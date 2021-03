Jste nejzkušenějším hráčem mužstva. Jak zvládáte náročný program?

Jsem v klidu, s fyzičkou jsem nikdy problém neměl. Tempo ani zápasy obden mi nevadí. Jsem rád, máme dva dny navíc, naskočit od středy by určitě bylo horší. Po sérii je potřeba dobít baterky.

V předkole proti Ústí nad Labem se vám dařilo, na kontě máte pět kanadských bodů. Načasoval jste si formu ideálně?

Základní část bez lidí neubíhala tak rychle, bylo to na hlavu. Do dalších bojů navíc postupovalo dvanáct týmů, minimálně předkolo jsme si tak s předstihem zajistili. Mám rád zápasy, když o něco jde. I když fanoušci ještě chybí, pořád je to už play-off. Vždy se o trochu více kousnu než v základní části.

Jak jste ze svého pohledu viděl rozhodující utkání v Ústí nad Labem?

Polovinu zápasu, v podstatě dvě třetiny jsme nebyli úplně nejlepší, prohrávali jsme. Zemič (Adam Zeman – pozn. red.), resp. mladý Jack (Šimon Jenáček – pozn. red.) dali kontaktní góly. Po druhé třetině jsme si v šatně něco řekli a hráli jsme, co jsme si představovali. Trochu jim došla šťáva, jelikož v sérii využívali tři lajny, zatímco my čtyři.

Jaký byl klíčový moment zápasu? Váš spoluhráč Roman Půček sdělil, že to bylo vyloučení kapitána Slovanu Trávníčka na 2+10…

Je to pro ně důležitý hráč – seká, doráží, v závěru jim určitě scházel. Ovlivnilo je to. I kdyby tam však byl, tak bychom utkání i tak zvládli. Pro nás bylo důležité, že jakmile odskočili, tak jsme zareagovali.

Jak ve vašich očích celkově probíhala série s Ústí?

Praktikují hokej odzadu, mají pastičku středního pásma. Na našem malém kluzišti se jim hrálo dobře, do rozhodujícího zápasu na Lapači by se jim šlo lépe. Jelikož disponují větším hřištěm a jsme mančaft, který rád hraje s pukem, tak utkání u nich pro ně byla nevýhoda – všude to mají dále. Naopak jsme si dokázali poradit s přechodem. Na dva zápasy venku jsme navíc vstřelili hodně branek.

Ústí, Vrchlabí jsou soupeři, kam cesty asi nejsou úplně nejpříjemnější…

Do Ústí je to celkem v klidu, po dálnici, relativně se vyspíme. Zato do Vrchlabí je to samá zatáčka, kopec nahorů dolů, není to nejpříjemnější. Cesta nějak proběhne. S takovým Prostějovem by to určitě bylo lepší. Takhle to nyní ale vyšlo. Pojedeme den předem, budeme tam tak spát, je to na začátku série. Znát by to možná šlo, kdyby se hrál sedmý zápas.

Jaký Vrchlabí bude soupeř?

Mančafty jsem upřímně letos pečlivěji nesledoval. Je to nováček, bylo tam nadšení, hráli vážně dobře, do vánoc získali hodně bodů. Z prvního místa spadli na čtvrté. Rozhodne forma, je to 50:50. Určitě si na ně ale věříme.

Do týmu přišli dva mladí kluci z Plzně. Jak tyto posily v tak důležitou chvíli vnímáte?

Vůbec nedokážu říct, jak se to u nás promítne. Byli v mládežnickém nároďáku, kvalita tam určitě bude. Je to A, nebo B, jinak to ani dopadnout nemůže. Buď zapadnou a budou přínosem, nebo to mančaft trochu nahlodá. Přál bych si, aby to bylo „A“ a vše proběhlo v pořádku. Širší kádr je lepší, v play-off někteří bývají dotlučeni. Může být výhoda, že je nás více. Teprve přišli, uvidíme, jak se budou jevit.