Po neúspěšném období se tak pod provizorním štábem Weintritt, Kurcharczyk opět dostali na vítěznou vlnu. „Podíváme se na oba zápasy a uvidíme, zda prošli výraznou herní proměnou, či nikoliv. Tak velká ale asi nebude,“ odhadoval ve středu hlavní kouč dnešního soupeře ze Zlína Rostislav Vlach. „Mají ale léčbu šokem,“ doplnil svého trenéra útočník Beranů Michal Gago.

Ševci jsou naopak znovu zabrzděni. V posledních pěti zápasech bodovali jen se Šumperkem (7:1). Naposledy ve středu večer po všech inkasovaných brankách v oslabeních padli s Duklou Jihlava 1:3.

Nakonec to tak připomíná situaci před letošním čtvrtým kolem Chance ligy. Tehdy se obě mužstva střetla poprvé. „Do prvního zápasu jsme šli se sérií výher (3 výhry, 9 bodů), byli jsme v lepším psychickém rozpoložení než Zlín, který na rozdíl od nás úplně nechytl začátek,“ připomíná nejproduktivnější hráč Vsetína Luboš Rob porážku ševců s Kolínem. „I když v pondělí porazil Šumperk, tak se stále trápí,“ dodává Rob jedním dechem.

Derby je ale derby. A to vždy přináší svá specifika. „Obě mužstva se na zápas hodně vyhecují. A jak se říká, tyto zápasy nemají favorita. Předchozí výsledky se budou mazat,“ tuší opora Vsetína.

Rival ze Zlína napodruhé touží uspět. Zvláště poté, co se po šestnácti kolech nachází na jedenáctém místě. „Nezbývá nám nic jiného než získávat body. Bude to těžké, ale věříme, že hráče derby více vyhecuje než proti Jihlavě. Pro nás je teď každý zápas důležitý,“ uvědomuje si Vlach.

Objektiv Jana Zahnaše: Výhružky smrti i zapálený panák. To přineslo 66. derby

Specifickou příchuť bude mít sobotní třaskavý duel pro Michala Gaga, který uplynulou sezonu strávil na Lapači. Rovněž 24letý forvard o prestiži utkání dobře ví. „Na ledě určitě půjde cítit, že je to derby. Půjde o hodně, i psychickou pohodu,“ zdůrazňuje důležitost výsledku pro další průběh sezony

Neodmyslitelnou součástí derby je bouřlivá až pekelná atmosféra. Kromě už dříve propíraných výstřelků oba tábory fanoušků na konci září zařídily skvělou kulisu. „Asi to bude masakr, je to tady hodně sledované. Soutěžní derby se navíc na Lapači dlouho nehrálo. Už se na to těšíme, je to něco jiného než ostatní zápasy. Přirovnal bych to k utkáním play-off,“ nastínil nejproduktivnější hráč uplynulého ročníku základní části Luboš Rob. „Přejeme si, aby znovu byla dobrá atmosféra. Se šťastným koncem pro nás,“ pousměje se kouč Beranů Vlach.

Bude se po sobotě usmívat Rostislav Vlach, nebo Luboš Rob?