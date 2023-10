Šest měsíců. Tak dlouho je to od posledního vzájemného zápasu Vsetína s Berany. Zlínští hokejisté v šestém finále Chance ligy udolali svého rivala, díky čemuž prošli do baráže.

Těsně po vítězné brance Vsetína. | Video: Deník/Martin Břenek

Teď se píše nová kapitola nové sezony. V ní to stejně jako před rokem lépe rozehráli Valaši. Ševci jim ale pořádně dýchají na záda.

Svěřenci Miloše Říhy kromě toho vstoupí do třaskavého střetnutí i v lepším rozpoložení, ovládli všech pět svých posledních utkání, získali v nich 14 bodů!

„Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme podat co nejlepší výkon. Každé utkání chceme vyhrát. Bude to i derby se Vsetínem,“ nepřeceňuje současnou sérii asistent trenéra zlínského mančaftu Petr Leška.

Borci z Baťova města zabrali po třech úvodních prohrách. Vrcholem byla porážka na ledě ze Znojma 1:5. V té době měli skóre 6:14. V uplynulých pěti zápasech však inkasovali pouhých pět gólů!

„Je větší důraz na to, abychom více hráli z obrany a soupeře nepouštěli do velkých šancí. Povedlo se nám to i proti Třebíči,“ raduje se útočník ševců Pavel Sedláček.

Spokojeni můžou být také ve Vsetíně. I přes velké problémy s marodkou vyhráli úvodní čtyři zápasy. V sezoně pouze prohráli s první Porubou a na kluzišti druhého Sokolova. Před sobotou jsou hned v závěsu za nimi, na třetím místě Chance ligy.

Valaši mají na Berany pouhé dva body náskoku, hosté v případě jakéhokoliv vítězství půjdou před rivala.

Rozhodně bych nebyl v nabídce sázkovky, směje se Novotný

Derby prostě a jednoduše slibuje velký náboj.

„Rivalita je tak velká, že hráči jsou do toho vtaženi okamžitě. Na ledě to bude vždy třaskavé, ať už je to finále, nebo ne,“ věří v dobrý hokej asistent trenéra Vsetína Luboš Rob starší. „Pouze si přeji, ať je to zdravě vyhecované, ať nedochází ke zbytečným nepokojům!“

„Doufám, že by zápasy mohly vypadat jako v play-off, které byly vyrovnané. Naštěstí jsme je dokázali převážit na svoji stranu,“ usmívá se Sedláček, který připomněl triumf svého mužstva 4:2 na zápasy.

KUBIŠ PROTI SVÝM?

První střet sezony přinese několik mni příběhů. Pokud vše klapne, tak tím hlavním bude start Pavla Kubiše proti Beranům.

38letý útočník strávil ve Zlíně celou kariéru, za ševce absolvoval 884 soutěžních utkání. V klubu však po sezoně skončil, na konci června se stal posilou Vsetína.

„Že přešel do Vsetína? Měl nabídku, asi se mu to líbilo, měl motivaci. Je takový poctivec, odehraje si to v každém týmu. Drží lajnu mužstva. Zároveň je to přirozený vývoj, střídá se to, mixáž klubů může nastat. Kluci to i dneska berou jako své zaměstnání,“ uvědomuje si bývalý kouč Beranů Rostislav Vlach, který Kubiše dovedl k mistrovskému titulu. Trénoval ho i v loňské sezoně, v prosinci však byl odvolán.

„Bude to umocněno hlavně pro zlínské fanoušky a pro Pavla, celou kariéru strávil ve Zlíně,“ nahlíží na celou situaci Rob. „Náš tým to bude brát stejně s Pavlem Kubišem jako bez Pavla Kubiše,“ dodal jednoznačně.

Zda však bývalý kapitán Zlína do úvodního derby sezony nastoupí není zcela jasné. Po týden starém debutu proti Pardubicím B, kdy odehrál sedm minut a byl u vyrovnávacího gólu, ve středu na ledě Sokolova absentoval.

KŘIVDA FANOUŠKŮ

Rob to už nakousl – nejen on by byl rád, kdyby se letošní zápasy uskutečnily bez excesů. V loňském ročníku, kdy se Berani se Vsetínem utkali hned desetkrát, jich bylo více než dost.

Vše vyvrcholilo před závěrečným finále ve Zlíně, kdy fanouškům hostů bylo znemožněno navštívit utkání přímo na stadionu a podpořit také své miláčky osobně.

V sobotu se poprvé od tehdejšího zákazu bude hrát na Lapači, tedy sídle Vsetína.

„Věřím, že se do letošní sezony už nic nepřenese, že se fanoušci poučili. Že to bude dobré derby, ve kterém se bude povzbuzovat a proběhne to v duchu fair-play,“ přál by si Vlach, který ještě v minulé sezoně vedl ševce v úvodních dvou vzájemných zápasech těchto rivalů.

Na bezproblémovém utkání mají zájem jak oba kluby, tak samotný Zlínský kraj. I proto začátkem září proběhla společná schůzka, na které se mimo jiné řešily bezpečnostní otázky.

„Chceme předejít incidentům mezi fanoušky, k nimž docházelo v minulé sezoně. Proto vítám, že na bezpečnosti oba kluby aktivně pracují. Je v zájmu nás všech se vandalismu na stadionech vyhnout,“ zdůraznil hejtman Radim Holiš.

Teď už jen, aby se vše vyplnilo. Ve všech zápasech.