Rodáka ze Zlína po konci ve Valašsku napadl i konec kariéry. Po důkladné úvaze nakonec přijal nabídku z Chamonixu. „Přemýšlel jsem, co dále, hledal jsem možnosti. Vzešlo z toho nakonec angažmá ve Francii. Tato varianta nastala přibližně měsíc zpátky," přibližuje v rozhovoru pro Deník zkušený borec, pro kterého se bude jednat o šestou zahraniční soutěž.

Jak se zpětně ohlídnete za dvouletým působením ve Vsetíně?

Z angažmá ve Vsetíně budu mít samé pozitivní dojmy. Jezdil jsem tam moc rád, všichni se ke mně chovali fajn. Těším se, až se na kluky někdy přijedu podívat.

Ještě v lednu jsme se v tom plácali a byli osmí desátí. Po příchodu Boba Stantiena si vše začalo více a více sedat. Dotáhli jsme to do semifinále, ve kterém rozhodovaly i nájezdy. Od finále nám chyběl krůček. Nehráli jsme ale vůbec špatně. Škoda, že na zápasy nemohli chodit fanoušci, kdo ví, jak by to dopadlo s nimi.

Jak jste byl spokojený s vlastním přispěním?

V první sezoně jsem se cítil lépe. Řekl bych, že lepší byly i mé výkony. V uplynulém ročníku jsem si možná nedokázal vybudovat takovou důvěru jako v prvním roce. Určitě se za nic nechci schovávat, ale rozhodně se vám jinak hraje před lidmi. Loni to tak nebylo. Každá sezona v hokeji je však jiná. O to více se chci nachystat na další rok.

Za sebou máte angažmá ve Finsku nebo EBEL, pro vás tak absence diváků musela být docela šok…

Když se upřímně zeptáte kohokoliv z extraligy či první ligy, tak vám řekne, že to nebylo ono. Chceme hrát před lidmi, slyšet, jak hulákají, ječí, fandí. Přejete si s nimi užívat vítězství. Najednou jste měli prázdný barák. Hokej děláme právě pro fanoušky. Doufám, že příští sezonu to v Česku už bude v pohodě a na Lapač budou znovu chodit davy.

Předpokládám, že do Vsetína jste přicházel i kvůli atmosféře na Lapači. Za dva roky jste si ji ale příliš neužil…

V první sezoně nás utnuli ještě někdy před play-off. Minulý rok se hrály dva tři zápasy, pak se to stoplo. Byli jsme rádi, že jsme vůbec mohli hrát. Sezona se naštěstí dohrála. Bez lidí to však bylo blbé.

Co pro vás v loňské specifické sezoně bylo nejhorší? Život bez fanoušků, testování nebo něco jiného?

Testování je v podstatě to poslední, co vám na tom vadí. Bez těch lidí je to ale o ničem. Je smutné, když hrajete čtvrtfinále semifinále nebo přijede Přerov, máte derby a hrajete bez fanoušků. Život však jde dále. Věřme v lepší zítřky.

Vsetínský klub se často prezentuje tím, že bývalí hráči dveře do klubu nemají zavřené. Jak reálná je tato možnost u vás?

Člověk neví, co bude zítra, natož za rok dva. Návrat do klubu v odlišné funkci by ale určitě byl fajn. Mám to tam hodně rád, na Vsetín nedám dopustit. Klukům budu hodně fandit, mimo led tam mám spoustu kamarádů. Doufám, že příští sezonu půjdou zase o krůček dále a alespoň finále urvou. Tým je poskládaný pěkně. Třeba to nakonec dotáhnou do extraligy. Je to v jejich rukách.

Od příští sezony budete působit ve francouzském Chamonix. Jak dlouho jste nad nabídkou přemýšlel?

Doma jsme to probírali čtrnáct dní, zvažovali pro a proti. Nakonec jsme se shodli, že do toho půjdeme. Poznáme jinou, pěknou destinaci. Chci dokázat, že minulý rok bez fanoušků byl takový, jaký byl.

Co vás na zájmu Chamonixu oslovilo?

Určitě je plus, že se jedná o tým působící v nejvyšší soutěži. Od organizace jsem cítil, že má zájem. Mám 34 let, angažmá mě lákalo. Navíc je to krásné město.

Ve Francii působí či působilo mnoho Čechů. Komunikoval jste s někým své rozhodnutí?

Z Čechů jsem se bavil s kamarádem Jirkou Hunkesem, který předloni hrál za Vsetín a minulou sezonu nastupoval za Anglet. Obdržel jsem pozitivní reference. Rozhodování mi to ulehčilo.

Pro vás se bude jednat o šestou zahraniční soutěž. Dá se říct, že to vyhledáváte, že chcete během kariéry vyzkoušet něco nového?

Předchozí zahraniční lokality jako Záhřeb, Innsbruck, Turku nebo Lahti vždy byly pěkná města, což je pro mě důležité. Mám rodinu, čtyřletou dceru a nechci bydlet na nějakém ošklivém místě. K angažmá je to velká přidaná hodnota. Věřím, že to bude fajn.

Chamonix loni skončil na 11. místě v nejvyšší soutěži. Jaké by měly být cíle do nadcházející sezony? Neodrazovalo vás to, že byli takhle dole?

Cílem do další sezony je play-off. V předchozí covidové sezoně se rozhodlo, že se nebude sestupovat. Tím pádem všichni importi do týmu šli pryč, aby klub ušetřil peníze. Odrazilo se to i na umístění. Nerad bych ale komentoval něco, u čeho jsem nebyl.

Jak by měla probíhat vaše příprava, kdy se máte k týmu připojit?

Ve Zlíně jsem najel na šestý týden přípravy. Přesné datum nástupu ještě netuším. Jak jsem však byl zvyklý, tak v zahraničí jsou smlouvy platné od prvního srpna. Možná se to však ještě posune, Francii čeká kvalifikace o olympijské hry.