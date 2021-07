„Kdybyste se mě zeptal po dvou třech přátelácích, tak bych schopný to lépe byl posoudit. Přišel Víťa, Kondor. Věřím, že mužstvo i přes odchody bude silné. (Vsetín opustilo produktivní trio Antonín Pechanec, Jan Bartko nebo Sebastian Gorčík – pozn. red.) Zatím jsme akorát přes přípravu chodili na led, spíše však kvůli tomu, abychom spotili výstroj a osahali věci. Trenéři nás ale nemučili,“ usmívá se Kucharczyk, který ve Vsetíně začne šestou sezonu v řadě. Celkově však na Valašsku mezi dospělými bude působit devátým rokem.

Bývalý reprezentant však už v hokejových arénách zápasit nemusel – ještě v březnu to v podstatě odmítal, velmi reálně uvažoval o konci kariéry. O to větší nadšení u fanoušků zavládlo na začátku května, kdy klub oznámil pokračování spolupráce i pro nadcházející sezonu Chance ligy.

„Tentokrát jsem o konci přemýšlel nejdéle za poslední roky, bylo to nejtěžší rozhodnutí. S Danem (Daniel Tobola, jednatel klubu – pozn. red.) a Radimem (Radim Tesařík, sportovní manažer klubu – pozn. red.) jsme si však dvakrát třikrát sedli a nakonec dospěli k názoru, že sezonu ještě dám,“ přiblížil Kucharczyk na rovinu.

„Už několik let se mě ptají, zda budu pokračovat a pak stejně vždy řeknou: „Budeš hrát, že jo?“ Odpovím jim, že netuším. Oni reagují: „My si myslíme, že budeš, takže počítáme s tím, že ano.“ Řekl jsem, že si to nechám projít hlavou a doma to probereme. Dalo se to skloubit s trénováním kluka ve formuli, kde teď mají méně závodů.“

Odchovanec Vsetína si zároveň nepřál završit bohatou před prázdnými tribunami, které byly po většinu uplynulé sezonu uzavřeny vinou koronavirové situace. „Kdybych končil před pěti tisíci lidmi, tak by to pro mě určitě byl vrchol. Takhle akorát na stadionu za plexi byli dva rolbaři a tři osoby, které dělají zápis. Sezona skutečně byla specifická, otrávila nás. Snad už příští ročník bude s diváky. Na druhou stranu nás však straší s deltou covidem. Někdo kýchne a lidé si už myslí, že má covid. Jsme doplašeni, což není zdrávo,“ poskytuje zkušený matador náhled na současnou situaci.

Alternativa možného pokračování mimo Vsetín už pro Radima Kucharczyka nebyla otázkou dne. Odlišné to však bylo před uplynulou sezonou. „Lanařil mě jeden klub z Chance ligy, který přišel se zajímavou nabídkou. Byli jsme blízko domluvě. Nakonec jsem usoudil, že se mi už nechce cestovat a po tolika letech měnit klub,“ přiznává zpětně.

Letos po domluvě s vedením Valachů měl o budoucnosti jasno. Stejně jako o přípravě na nadcházející sezonu druhé nejvyšší hokejové soutěže. „Dvakrát týdně se chodilo na led. Kluci v červnu byli přibližně šestkrát, já dvakrát. Člověk za ty roky své tělo už zná, v týdnu jsem dvakrát třikrát absolvoval posilovnu. Fyzičku jsem doháněl na kole, tenise. Ve čtyřiceti letech nemůžu běhat, skákat, odrovnal bych si kolena, záda,“ zná své tělo dobře bývalý hráč Olomouce či Znojma.

Na rozdíl od předcházejících sezon však už u týmu nevídá bývalého trenéra Vsetína Luboše Jenáčka, který se rozhodl přijmout nabídku na trénování u juniorů Zlína. „Je to skvělý trenér, který má i dobré lidské vlastnosti. Dokázali jsme spolu pokecat, oba jsme fandové do tenisu.“

Právě bílý sport je u Radima Kucharczyka stále na žebříčku vysoko. Kromě aktivního hraní je také jeho velkým fanouškem. „Sleduji všechny grandslamy, hlavně French Open, což je pro mě nejhezčí turnaj. Teď probíhá Wimbledon, z cyklistiky Tour de France a Giro – je to takový čtyřboj. Přítelkyně to se mnou má těžké – když od léta do podzimu nejsem na zimáku nebo se psem, tak čumím na bednu,“ usmívá se upřímný šikovný útočník.

Zároveň dobře vidí rozdíly dřívějších hokejových profesionálů a současné generace. „Dříve skoro každý hokejista uměl raketu chytnout do pracek a šlo mu to, dnes ho mladí moc rádi nehrají, spíše mají v oblibě mobily,“ uzavírá v říjnu 42letý útočník.