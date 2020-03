„Naštěstí mám rád kolo, takže budu jezdit na něm. Udělám si i věci okolo baráku a budu čekat, jestli se situace zlepší. Kdo se zavře na měsíc doma, je u mě blázen. Lidem doporučuji vyrazit do přírody a vyčistit si hlavu,“ vzkázal rodák ze Vsetína, který v extralize působil v Třinci, Olomouci, Karlových Varech nebo Znojmě. Mihl se i v Kladně, Kometě Brno nebo ve Zlíně. Celkem v nejvyšší soutěži odehrál dohromady více než čtyři stovky zápasů.

„Kdybych bydlel v nejvíce postižených destinací v Itálii, měl bych větší strach. Nyní si jen dávám větší pozor, s kým trávím čas. Když každý bude dodržovat opatření, co vláda nařídila, za měsíc by snad čísla nakažených mohla jít dolů,“ je Kucharczyk optimistou.

Přesto i jeho nucený závěr sezony, který v minulých dnech přišel na základě bezpečnostních opatření státu od vedení soutěže, štve.

„Bohužel je to nějaké vyšší moc, která je nad vším. Museli jsme se bohužel podřídit. My sportovci jsme společně s umělci postižení nejvíc, na sport to má největší důsledky, odnesli jsme to i finančně,“ líčil Kucharczyk, který však konkrétní ekonomické dopady přímo na něj zatím nezná. „To se budeme dozvídat v příštím týdnu. Zatím jsme se jen dozvěděli, že sezona končí a sejdeme se v pondělí,“ informuje útočník Vsetína.

Byla by blbost hrát jen před časoměřiči

Argumentům vedení českého hokeje, které jako jedna z posledních soutěží, zastavila play-off rozumí. „Hokej je pro lidi, byla by blbost hrát jen před časoměřiči a uklízeči ledu. Sport se tím ale úplně zabil,“ cítí Kucharczyk, který se přitom na play-off těšil.

I on přišel o emoce, natřískaný Lapač i ostatní stadiony zpívající chorály. To všechno je fuč. Celá sezona byla zbytečná. „Cítíme to tak. Play-off je pro nás nejvíc. Je to vrchol, na který celý rok dřeš a snažíš se uhrát co nejlepší umístění. Asi nám příroda něco naznačuje a ukazuje, že je dlouhodobě něco špatně,“ myslí si čtyřicetiletý útočník Vsetína, jenž si v sezoně připsal 36 bodů za 17 branek a 19 asistencí.

Na rozdíl od jiných obyvatel však nepanikaří.

„Není to žádná cholera, nebo mor. Je to určitý druh chřipky, nebo nový typ virózy, který je v některých případech méně škodlivá. Opatření jsou jistě na místě, ale stále nejde o plošné vymírání lidí jako před osmdesáti lety v případě španělské chřipky. Nastal jen boom, lidé rádi přehánějí, někteří jsou vyplašení, ale chápu, že každý situaci vnímáme jinak. Přijde mi, jako by to mělo zabít půlku populace. Problém to je, ale tak zlé, jak se prezentuje, mi to nepřijde,“ dodal Kucharzcyk.