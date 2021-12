„Zápas nám ukázal, že někteří hráči tady nejspíš nebojují za klub, když udělají takový faul v tak důležitém okamžiku utkání. Byl to nepochopitelný zkrat, na to nemám slov,“ naříkal po utkání hlavní kouč valašského mančaftu Roman Stantien.

Klíčovou část zápasu obdobně viděl lodivod domácího týmu Mojmír Trličík. „Hodně nám pomohl zkrat jejich hráče a následné přesilové hry. Ty jsme dokázali využít a dokonali jsme tak skvělý obrat,“ pochvaloval si Trličík, který poukázal na faul Tomáše Pituleho v útočné části.

Lepší nástup do zápasu dle gólového příspěvku měli domácí hokejisté, kteří se díky trefě Tepera v 10. minutě střetnutí dostali do vedení. O necelých pět minut později se radovali rovněž hosté, když se prosadil Zeman. Zkraje druhého dějství poté Valachy do vedení poslal lotyšský obránce Jerofejevs. „Nemyslím si, že bychom byli lepším týmem, z počátku to bylo takové vyrovnané. Domácí měli v úvodu více šancí, my měli až druhou část lepší,“ ohlédl se Stantien za úvodními třetinami pondělního zápasu.

K začátku utkání se rovněž vyjádřil jeho trenérský protějšek. „Zápas to byl určitě zajímavý, hokej byl vyrovnaný z obou stran, my bohužel dlouhou dobu tahali za kratší konec, co se týče gólů. Měli jsme dost šancí, jenže jsme je nedokázali proměnit. Po dvou standarních situacích jsme je naopak inkasovali. Přesto jsme šli do třetí třetiny s vírou, že to střetnutí, pokud budeme trpěliví, zvládneme,“ věřil Mojmír Trličík v bodový přísun do tabulky Chance ligy.

Hokejisté Vsetína poslední zápas v letošním kalendářním roce odehrají už ve středu, když se od 17.30 hodin představí na Lapači proti Benátkám nad Jizerou. Úvodní zápas patřil Valachům 4:2.