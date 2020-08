„Jsme rádi, že soupeř přijede, už nám odpadlo pět přáteláků. Kluci mají za sebou dva a půl týdne přípravy, na led se velmi těší,“ uvedl hlavní trenér Valachů, který musí zapomenout na zápasy s Porubou, polským Jastrzębie, dva duely s Trenčínem a také s Jihlavou. Úterní zápas s týmem Vysočiny byl zrušený vzhledem ke karanténě soupeře.

Komplikace pro Vsetín přišly už na začátku přípravy na ledě. Jan Srdínko se dostal do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na covid-19, úvodní dva týdny tak musel strávit mimo dosah svých svěřenců.

„S Lubošem Jenáčkem jsme každý den byli v kontaktu a společně skládali a řešili plán tréninků. Hodně jsme si volali. Když jsem se vrátil k týmu, tak vše bylo naprosto perfektní,“ chválil Srdínko své trenérské kolegy.

Opřít se mohl o spolupracovníky z managementu klubu.

„Pomáhali Míra Barus (trenér dorostu), Radim Tesařík (sportovní manažer) nebo Tomáš Frolo, který měl na starosti kondiční přípravu. Po trenérské stránce vše šlapalo,“ poskytl bližší podrobnosti o fungování prvního týmu.

Spolupráce by měla být hlavní doménou také během sezony.

„Jsme jeden tým. Všechny záležitosti plánujeme a řešíme spolu. Samozřejmě mám určitou představu, jak by hra měla vypadat. Vždy se ale snažíme najít společnou řeč,“ prozrazuje Srdínko.

U vsetínských hokejistů je téměř čtyři měsíce. Tato doba mu stačila na to, aby o svých svěřencích leccos poznal.

„Nerad bych to zakřikl, ale letní příprava ukázala dobrý morál hráčů. Budu jen rád, když to tak bude pokračovat. S realizačním týmem jsme se shodli na tom, že kluci do přípravy vložili veškeré úsilí. Věřím, že to přenesou do hokejové sezony, aby mohli být odměněni,“ vyzdvihuje trenér, který dosud nemusel řešit žádné vážnější zranění.

Někdejší důrazný bek si pomalu začíná přetvářet tým ke svému obrazu. „Už od nástupu jsem chtěl, aby kluci ukazovali dravost a měli chuť po vítězstvích. Máme tady kvalitní hráče. Všichni budou mít svoji roli. Pokud někdo z nich získá o deset kanadských bodů méně, tak to neznamená, že je špatný,“ zdůrazňuje.

Do začátku prvoligové sezony zbývá měsíc. O dalším posílení kádru se na Valašsku momentálně neuvažuje.

„Máme plný stav. S ohledem na situaci je z finančního hlediska nesmírně těžké jednat o nových hráčích,“ uvědomuje si Srdínko, který se v novém ročníku nebude moci spolehnout na brankáře Jakuba Sedláčka.

„Sedlo u nás skončil ve středu,“ zmínil se o bývalém mládežnickém reprezentantovi, jenž se s týmem Vsetína připravoval od konce července. V nadcházející sezóně bude Sedláček působit v nejvyšší slovenské soutěži v dresu Košic.

Ve Vsetíně poté s největší pravděpodobností nebude pokračovat Ondřej Holomek.

„Má namířeno do Německa. V rámci možností se s námi ještě připravuje. Snaží se využít ledu,“ vyjádřil se hlavní trenér k odchovanci klubu, který poslední tři sezony nastupoval za valašský výběr.

Vsetín tak bez dvou zkušených hráčů dnes na Lapači od 18:00 vyzve Frýdek-Místek. Vzhledem k hygienickým opatřením a nařízením vlády je kapacita snížena na 1407 diváků.

„Budeme rádi, když přijdou v takovém počtu, jaká pravidla umožňují. Divácká kulisa ke zdejšímu hokeji neodmyslitelně patří. Doufám, že se vše umoudří a zvítězí selský rozum,“ dodal na závěr Srdínko.