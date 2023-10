Byl to urputný boj, stejně jako v Přerově s minimem gólů. Znovu zvítězili velmi těsným rozdílem. Hokejisté Vsetína v sobotu udolali Pardubice B 2:1, díky čemuž se vrátili do čela Chance ligy. Góly domácích zařídili Smetana se Staňkem.

Luboš Rob. | Video: Deník/Radek Štohl

„Měli jsme horší vstup do zápasu – byla tam okénka, neměli jsme ideální pohyb. Od druhé třetiny jsme to zlepšili, vyrovnali jsme. Pak se čekalo na gól. Měli jsme více ze hry, urvali jsme to na dva góly. Jeden v naší síti je paráda,“ radoval se asistent trenéra domácích Luboš Rob starší.

Výsledky Valachů byly v úvodních kolech hodně divoké, mezi druhým a čtvrtým kolem to díky silné ofenzívě vždy přetlačili na svoji stranu. Náraz přišel na konci září s Porubou, které podlehli 2:6. V té době měli na kontě 19 inkasovaných branek.

V posledních dvou zápasech s Přerovem a Pardubicemi obdrželi jen dva góly.

„Na tréninku pracujeme na zkvalitnění obrany, určitě nechceme hrát divoké zápasy, soupeře nemůžeme neustále přestřílet,“ uvědomuje si dobře Rob.

Další solidní výkon v brankovišti Valachů podal Patrik Romančik, který vinou zranění nezasáhl do jediného přípravného utkání. V Přerově si odbyl debut, v sobotu premiérově chytal na Lapači.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

„Patrik potvrdil, že pro náš tým může být velice důležitým brankářem, můžeme se na něj spolehnout. Max (Žukov) je ve stejné pozici jako před sezonou,“ prozradil bývalý elitní kanonýr.

Proti Dynamu se představil bývalý kapitán zlínských Beranů Pavel Kubiš, jenž v barvách Valachů absolvoval úvodní zápas. Naskočil ve čtvrté formaci, na ledě strávil 7 minut a 28 vteřin. Přesto byl u důležité vyrovnávací branky, když při střele Smetany clonil Honzíkovi.

„Pavel půl roku marodil, je to pro něj těžký začátek. Sám vím, jak je složité se do toho dostat. Určitě bude platný hráč. Chvíli však ještě potrvá, než bude ve formě,“ pronesl Rob k 38letému útočníkovi, kterého vedl už ve Zlíně.

První zápas sezony má za sebou také Pavel Klhůfek.

„Vzhledem k jeho předchozí absenci podal výborný výkon. Vypadal dobře už na tréninku,“ chválí 53letý trenér produktivního forvarda Vsetína.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl