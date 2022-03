Ve čtvrtém utkání jim chyběly pouhé 4 vteřin do samostatných nájezdů. Následně padli 28 vteřin před koncem základní hrací doby. Třetí porážka v řadě se podruhé dostavila v prodloužení. „Měli jsme hromadu smůly. V základní části jsme vstřelili nejvíce gólů, teď nás koncovka zradila. Opava výborně bránila, nepouštěla nás do předbrankového prostoru. Tato kombinace zapříčinila vypadnutí,“ ohlíží se bývalý brankář za semifinálovým koncem.

Co stojí za neúspěšnými závěry?

V základní části jsme měli hromadu štěstí – několikrát jsme vyhráli, i když jsme nebyli lepší. Teď to spíše bylo naopak, ve čtyřech ze šesti duelů jsme si vypracovali více šancí, přesilovek. Tři zápasy jsme navíc dohrávali bez Flina (Lukáš Finsterle – pozn. red), dva bez Jirky Goiše. Dohromady nám tak snad zbyli tři zkušení útočníci, někteří hráči za chlapi hráli první sezonu. Možná tak i trochu rozhodla nezkušenost. Opava disponuje několika kvalitními borci, kteří tuto soutěž hrají dlouho. Byli hodně efektivní.

Duo Gioš, Finsterle vám chybělo i v základní části, dokázali jste ho nahradit…

Do play-off jsou hodně důležití, bylo to vidět i v první polovině série. Právě oni nám možná chyběli v klíčových fázích prodloužení. Kdo ví, třeba by rozhodli nebo bychom s nimi nedostali gól. S nimi jsme silnější.

Bobři končí už v semifinále. Potřetí v řadě nezvládli závěr

Za klíčový aspekt play-off jste po konci série označil čtvrtý zápas a ztrátu vedení 2:0 po dvou třetinách. Nastala menší koncentrace?

Byla to jediná chvíle, kdy jsem na kluky vážně musel zařvat, v kabině byla uvolněná atmosféra, což se nám vymstilo.

Za stavu 2:0 jsme byli jasně lepší, Opava vypadala na ručník. Měli jsme to krásně rozehrané, stačil nám poslední úder. Lajdácky jsme zahodili nájezd. Mohli jsme vést 3:1 na zápasy, soupeř by se z toho těžko dostával. Otočilo to sérii.

Co si lze představit pod uvolněnou atmosférou?

Kluci si asi mysleli, že to bude jasné, že to doklepeme na půl plynu a doma ukončíme. Na nikoho ale nechci házet vinu, vše jsme si vyříkali a další zápas k tomu přistoupili parádně. Asi jsme ale urazili hokejového pána boha.

Ukázalo se, jak je II. liga vyrovnaná, že?

Je to pravda. Většina lidí nás pasovala na favorita, já to však viděl střízlivěji. Už jen kvůli tomu, že kádr od začátku sezony opustilo pět šest zkušených borců. Lidem jsme chtěli přinést finále s Jičínem. Taková šance v příští sezoně při účasti Havířova nebo potenciálně Šumperka už nemusí přijít.

O ambicích do Chance ligy jste nepřemýšleli?

Našim cílem bylo finále, pak jsme si to chtěli užívat. Jsme realisté, do první ligy bychom se asi nedostali. Absolutně jsme tak o tom neuvažovali, pro tým ze II. ligy je to nereálné až nespravedlivé. Upřímně netuším, kdo to vymýšlel. Tým odsud za takových podmínek nikdy nemůže postoupit.

Házenkáři Zubří byli blízko senzaci. Jak zhodnotil derby trenér Dávid?

Proč?

Jsme poloamatéři, semifinálová i finálová série je na čtyři vítězné zápasy, což se dohromady může vyšplhat na čtrnáct utkání. Když k tomu přidáte kvalifikaci s vítězi II. ligy, tak to máte další čtyři pět zápasů. To už jsme na dvaceti duelech. Pak vás bude čekat čtvrtý nebo pátý nejhorší tým Chance ligy, který těsně přišel o play-off. Za mě by vzhledem k amatérské soutěži měl být přímý postup a sestup.

Po základní části jste chválil gólmany. Do pěti zápasů semifinále jste nasadil mladého Davida Sachra. Jak obstál?

Za první tři zápasy nemůžu říct ani slovo, vychytal dvě nuly. Od čtvrtého utkání nám tam napadaly nějaké góly, čímž neříkám, že byly jeho. Doma jsme navíc poté prohráli. Z vlastní zkušenosti vím, že když se nezvládly dva zápasy v řadě, tak se kvůli impulsu dal druhý gólman.

Sezona je za vámi. Koho byste v ní vyzvedl?

Jsou to právě brankáři, ani jeden z nich neměl slabší zápas. Nezažil jsem snad, že by někdo z gólmanů nevyhořel. Neměli žádné hluché místo. Díky nim jsme v základní části obdrželi nejméně gólů.

A dále?

Jsou to zkušení borci včetně Jirky Goiše nebo Tomáše Vávry. Mladý útočník Tomáš Andris si připsal nejvíce bodů v kariéře (39 – pozn. red.). V obraně jsme se mohli spolehnout na Ďurkáče (Jakub Ďurkáč – pozn. red.), Báchora (Stanislav Báchor – pozn. red.)…Nic nevypustili. Je potřeba také poděkovat klukům ze Vsetína. Nejezdili za námi z donucení, makali, chtěli vyhrávat.

Hokejový Vsetín srovnal stav čtvrtfinále. Rozhodla třetí třetina

Dá se očekávat odchod opor?

Zatím jsem o tom s nikým extra nemluvil, teď nás čeká měsíc pauza. Pokud od pana Vašici (Tomáš Vašica, předseda Bobrů – pozn. red.) dostanu důvěru, tak poté budeme skládat tým. Uvidíme, jak to dopadne se zkušenými hráči. Jirka Goiš dle mě půjde do vyšší soutěže nebo zůstane v Přerově, výše by mohl hrát také Honza Křivohlávek. V profi soutěžích jim nebráníme, kdykoliv je pustíme. Kádr bychom však pochopitelně co nejvíce chtěli udržet.

U Bobrů byste rád zůstal?

Určitě bych rád pokračoval. Podařil se nám úspěch v podobě výhry v základní části. Jeden cíl jsme splnili, většina veřejnosti si však pamatuje pouze závěr sezony – nikoho pak už nezajímá, jak jsme hráli někdy v lednu. Konec v semifinále je pro nás kaňka. Každopádně se to tady zvedlo, příští sezonu bychom to znovu rádi povýšili. Uvidíme, jaký bude formát, jak to oživí nové týmy.

Poprvé jste mužstvo vedl jak hlavní trenér. Jak tuto sezonu hodnotíte?

Byla to neskutečná, ohromná zkušenost! S Tomášem Vašicou jsme ve dvou skládali, zabezpečovali tým. Hodně jsem do toho nakoukl, otevřelo mi to oči. Na střídačce jsem navíc byl jediný trenér, Tomáš Vávra působil jako hrající asistent. Ohledně koučinku obránců a útočníků to byla velká škola. Trénovat chlapy v jakékoliv soutěži je čest.