Co stojí za vaší dosavadní úspěšnou sezonou?

Základem jsou výborné výkony gólmanů, ani jednou neměli slabý zápas. Ať už to byl Sachr, Slovák, Daneček nebo i mladý Tkadlec. Kdo nastoupil, tak nám dal naději vítězit. Musím opravdu zaklepat, zatím mají fazónu. Když se láme zápas, tak předvedou spoustu klíčových zákroků, chytnou něco navíc. I díky nim se nám daří otáčet zápasy v náš prospěch.

Do 30 zápasů zasáhli hned čtyři brankáři. Není to i na druhou ligu trochu moc?

Jako bývalý gólman nejsem zastáncem toho, aby se tolik točili. Tuto situaci však zapříčinili zranění či nemoci. Sachra si v jedno období stáhl Vsetín, Slovák nechytal kvůli restrikcím spojenými s očkováním. Najednou jsme byli bez gólmana. Hodně se do toho ale opřel prezident klubu Tomáš Vašica. Dost nám pomáhá se sponzory, komunikuje s manažery extraligových týmů. Z Třince nám na střídavé starty vyjednal Lukáše Danečka.

V průběhu sezony jste přišli o zkušené hráče Martina Podešvu, René Kajabu nebo Michala Žáka. Měl jste obavu, že to tým trochu poznamená?

Přiznám se, že ano. Když odejde tolik zkušených hráčů, tak je to zásah do kabiny. Kluci se s tím však porvali parádně, chytli šanci za pačesy. Mančaft se nám sice v průběhu sezony změnil, vítězný duch však zůstal. Na výsledcích to nepociťujeme.

Jaký odchod pro vás byl nejbolestivější?

Co se týče zkušeností, tak odchod Míši Žáka. Byl to jeden z nejlepších beků druhé ligy. Naštěstí se nám ho podařilo nahradit.

Naopak zůstal Tomáš Vávra, který je od nové sezony hrajícím asistentem trenéra…

Zatím v tom žádný problém není, vše dokážeme vyřešit. Navíc má pohled přímo z ledu, pomáhá mi s útočníky. S kluky řeší herní věci, přesilovky a jejich zakládání. Jsem rád, že jsme to takto nastavili. Jsem s ním spokojený.

Daří se mu stále i herně, ve 20 zápasech nasbíral 29 bodů. Skvělá vizitka, že?

Tomáš má velkou důvěru. Hraje v klíčových okamžicích, ve většině přesilovek. Když hráči tuto důvěru cítí, dokážou to prodat. Pouze mě malinko mrzí, že byl zraněný a pracovně vytížený. To však nelze ovlivnit.

Kdo vás v letošní sezoně nejvíce překvapil?

Celá třetí lajna se Stodůlkou, Vavříkem a Kozubíkem. Kluci dostávají prostor, předvádí solidní výkony. Výborně makají na trénincích, vrací se jim to právě v zápasech. V obraně bych zmínil duo Mošnička, Hanák. Poprvé nastupují za dospělé, poprali se s tím ovšem parádně. Snad jim fazóna vydrží i do dalších zápasů.

Zatím jsme chválili. Co do dalších zápasů bude potřeba zlepšit?

Přesilové hry. Chybí nám na ně absentující zkušení hráči, nejde to bez nich pořádně cvičit. Kdybychom je vyšperkovali, tým by šlapal ještě více.

Absence jsou letos hodně ubíjející, že?

Často to taháme ve čtrnácti patnácti lidech. Hodně bych si přál, abychom po delší době byli konečně kompletní a odehráli to na čtyři lajny. Když budeme hrát tak, jak jsme napsaní na papíře, tak můžeme být hodně nepříjemným soupeřem.

Znovu spolupracujete se Vsetínem. I on však letos má problémy s marodkou…

Samozřejmě musí nejprve myslet na svůj tým. I přesto využíváme Apolenáře, Sachra či aktuálně zraněného Vosátka. Když k nám přijdou, bývají u rozhodujících okamžiků. Kluci nabírají zkušeností, z čehož Vsetín může mít jen radost.

Chtěli byste ještě získat posily?

Když to půjde, soupisku bychom ještě rádi rozšířili o jednoho obránce a jednoho útočníka. Můžou přijít nemoci, navíc teď řádí omikron…

Do konce základní části zbývá 12 zápasů. Co teď bude důležité?

Na druhé místo máme náskok osmi bodů, byli bychom tak alibisté, kdybychom chtěli pouze do play-off. Přejeme si skončit na prvním místě, abychom případné finále začínali doma. Dlouho se tady nepodařilo vyhrát základní část.

Přemýšlíte už o play-ff?

Trochu o něm přemýšlíme, bavíme se. Přeci jen už bude za měsíc. Bude důležité dohrát základní část na prvním místě a mít zpátky všechny marody. Bude to jako nová sezona.

Jak vnímáte odkládání zápasů vinou covidu-19?

Může se stát, že nastane přerušení soutěže. Upřímně se toho ale nebojím. Teď je pro nás dobrý, že karanténa je pouze na pět dní, mančafty nepřijdou o moc zápasů. Když manažeři budou šikovní, termíny najdou.

Vaše mužstvo od středy do soboty čekají tři zápasy. Je to velká změna?

Ještě jsme se s tím nesetkali. Uvidíme, jestli nám v neděli někteří neskončí na kapačkách. (se smíchem) Bude to skvělý procvičení před play-off, tam se bude hrát obden. Pouze se modlím, abychom měli dost hráčů a nemuseli to znovu hrát ve čtrnácti patnácti.