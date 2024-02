Divoký zápas v Kopřivnici nabídl řadu zvratů. Hosté třikrát prohrávali, před téměř sedmi stovkami diváků poté i díky dovršení hattricku Adámka ve 49. minutě vedli 6:4. O necelé dvě minuty později už bylo srovnáno. „Stalo se nám to, co se děje celou sezonu, nejsme schopni udržet vedení. Bojíme se vyhrát, máme to v hlavách. Včera to byl ale extrém,“ přiznává 40letý kouč.

Přiblížíte v čem?

Kopřivnice předvádí anarchii, hraje bez jakéhokoliv systému, do útoku jde ve třech čtyřech lidech. Nakonec nás potrestala. Za stavu 6:4 byla na ručník, povedly se jí dvě akce, naším podceněním situace vyrovnala na 6:6. Znovu na nás byla obrovská deka, báli jsme se o výsledek. Vzhledem k závěru můžeme být rádi za bod.

Kouč Bobrů Plšek o důvěře vedení i krizi: Odstoupit nechci. Co posily?

Vstřelili jste šest gólů, navíc na ledě soupeře. Štve vás prohra o to víc?

Mělo by se s tím vyhrávat. Celý rok ovšem bojujeme s tím, že to nemůžeme sladit – když nám gólman zachytá luxusně, tak nedáme góly. Když vstřelíme hodně gólů, tak to netrefuje gólmany. Teď proti Kopřivnici jsme měli nabušený útok, nešlo nám to však vzadu.

Poprvé za vás naskočili Lukáš Adámek a Štěpán Matějček. O jejich přínosu nemůže být pochyb, že?

Lukáš vstřelil hattrick, lajna Štěpána zařídila tři góly. Směrem dozadu by se asi našly nějaké rezervy, ale primárně jsme je brali kvůli gólům. A to splnili. Probíhá repre pauza, jakmile skončí, půjdou zpátky do svých klubů. Je to tak pouze krátkodobá výpomoc.

Od začátku nového roku jste prohráli devátý z deseti zápasů. Trápí vás stejné problémy jako v celé sezoně?

Jako trenér ani hráč jsem nezažil, abychom za celou sezonu měli z hokeje tak pramálo radosti. Je však na nás deka. Někdo se možná usměje, že je to jen II. liga. Ale když jenom prohráváte, tak vás to štve, pak děláte věci, které byste normálně nedělali. Vymýšlíme vše, abychom to změnili – posilujeme, měníme sestavy, hrajeme různé systémy, nemá to žádný účinek. Nemůžeme se zvednout. Možná už musíme myslet na nejhorší.

Kouč Bobrů Plšek o změně vedení, Vávrovi i Foltýnovi: Šli jsme s ním do rizika!

Vnímáte, že poslední místo už je pravděpodobné?

Každým zápasem je to reálnější a reálnější. Teď jsme měli trip tří zápasů venku, bodovali jsme jen dvakrát, jen za bod. A to je málo. Velké Meziříčí po otočce u nás dvakrát vyhrálo za tři body. Matematika je jednoduchá – ještě máme vzájemný zápas a navíc musíme vyhrát o jeden zápas více. Pořád věřím, že to zvládneme. Na druhou stranu musíme být realisté a dívat se po soupeřích, kteří připadají pro baráž.

Od posledního místa v tabulce vám přímo na ledě pomáhá váš asistent Lubomír Štach. Jak si vede?

Je pro nás přínosem, obrovským posílením. Na druhou stranu to má hodně těžké – i když se udržuje, tak hraje po téměř po dvou letech, nemá tolik natrénováno. Modlím se, aby mu vydrželo zdraví. Neměl zapotřebí to dělat, chtěl nám ale pomoct. Věřím, že toho nebude litovat. Rádi bychom to uhráli i pro něj.

Bobrům dříve vypomáhali brankáři Vsetína. Nyní je vaši jedničkou Kryštof Ševců. Splňuje vaše očekávání?

Je to jeho první pořádná sezona, v mužích má poprvé takto velký zápřah. Ve většině zápasů je pro nás stěžejní chlap. Když ale budu upřímný, tak mi chybí zápas, který by tzv. ukradl, a po konci jsme si řekli, že jsme vyhráli jen díky brankáři. Všechno to jsou spojené nádoby. Je to i o hlavě, pokud celý rok prohráváte, nechá to jizvy i na zkušenějších gólmanech.