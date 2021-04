Odchovanec uničovského hokeje ještě v sezoně 2018/2019 ve třetí nejvyšší hokejové soutěži nastupoval jako brankář. Před dvěma a půl lety však od Valachů obdržel nabídku, aby byl asistentem trenéra tehdejšího hlavního kouče Jiřího Weintritta. „Po nějaké úvaze jsem do toho šel. Co se týče tréninků, dostával jsem prostor, mohl jsem mluvit i do sestavy. Komplexně mě to chytlo. Za tehdejší nabídku jsem rád. Přišel bych o možnost být trenérem. Tzv. jsem k tomu čuchl. Jsem z toho nadšený,“ mne si ruce Plšek, který má na kontě 25 extraligových startů.

Fanoušci vás během kariéry znali jako brankáře. Není trochu neobvyklé, že právě bývalý gólman se stane hlavním trenérem?

Jelikož jsem nikdy nehrál v poli, tak se může zdát, že tomu až tolik nerozumím. Celý život se ovšem v tom pohybuji, něco jsem pochytil. Dva roky se zkušenými trenéry Jiřím Weintrittem a Pepou Dobošem mi daly hodně. Nemyslím si tak, že to pro mě bude handicap. Je však pravda, že je to neobvyklé, moc takových trenérů neznám. Hodně jsem se však do toho ponořil.

Co vás na trénování tak chytlo?

Nedá se říct jedna konkrétní věc, je to komplexně. Od tréninků po řešení taktiky až samotné sestavy. Nikdy jsem přitom neměl trenérské ambice. Jak se však k tomu člověk nachomýtne, tak těžko vysedá z vlaku. Musím říct, že mě to hodně pohltilo.

Hlavním koučem Bobrů jste se stal uplynulý víkend. Jak dlouho jste o nabídce přemýšlel?

Abych řekl pravdu, tak jsem nad nabídkou nepřemýšlel ani minutu. Trenéřina mě hodně chytla. Bylo mým snem se stát hlavním trenérem. V jakémkoliv mužském dospělém týmu to není jednoduchý, někdo na to čeká celý život. Mně se to podařilo po dvou letech. Jsem za to rád. Hodně si toho vážím.

Očekával jste, že by něco takového mohlo přijít?

Upřímně jsem to moc nečekal, spíše tajně doufal. (s úsměvem) Pepa Doboš svoji práci vykonával dobře. Nemyslel jsem si, že bude nějaká změna. Nakonec to tak vyústilo.

Přemýšlel jste, že by vám pan Doboš pomáhal v jakékoliv roli? Například jako konzultant?

Pepa je určitě zkušený trenér a hlavně dobrý člověk. Kdyby se vyskytly určité potíže nebo bych si s něčím nevěděl rady, tak by byl první, komu bych se ozval. Hned po mém zvolení do pozice hlavního trenéra jsme si navíc volali. Myslím si, že by v tom neměl být problém.

Vašim asistentem bude Tomáš Vávra. Nebude pro něj těžké skloubit tréninky a přípravu?

Když jsem dostal volné ruce na zvolení asistenta, tak Tomáš byl má první volba. Že nadále bude hrát byla navíc i jedna z mých podmínek. Potřebujeme ho na ledě, je to jeden z nejlepších centrů druhé ligy. Ve Valašském Meziříčí je to už taková tradice. Předtím Péťa Dvořák hrál jako manažer. Věřím, že to skloubit půjde.

Jak by vaše spolupráce měla vypadat v praxi?

O detailech jsme se ještě nebavili, určitě to však bude rovnocenný parťák. Budeme spolu komunikovat o všem – taktice, sestavě a dalších záležitostech. Tomáš je zkušený útočník, bude mi radit s ofenzivní činností nebo přesilovými hrami.

Pro oficiální stránky Bobrů jste zmínil, že chcete hrát moderní hokej. Mohl byste to trochu přiblížit?

Znamená to, aby útočilo všech pět hráčů, aby se obránci více zapojovali do útoku, pomáhali s jejich rozjížděním. Půjde o to, aby lajna spolupracovala komplexně. Současný trend je hodně bruslivý, forčekující.

Bude se od toho odvíjet skladba kádru?

Jsme ve Valašském Meziříčí, rozpočet a možnosti tak jsou omezené. Většinu kádru však hodláme udržet, nějaké prvky v naší hře už navíc byli už loni. Chtěl bych do doplnit mladými hráči. Už jsme na tom začali pracovat. Uvidíme, co se podaří.

Koho konkrétně byste tak chtěli získat? Zaměříte se například na extraligové juniory?

Loni jsme měli problémy mezi centry, tento post bychom chtěli doplnit. Mělo by se spíše jednat o zkušené kluky. Už jsme oslovili hráče, kteří ve Valašském Meziříčí hráli. Co se týče křídel a obránců, tak zde bychom spíše chtěli mít mladší kluky. Jednání jsou teprve v začátcích. Chtěli bychom volat do Zlína Petru Leškovi nebo mluvit ve Vsetíně s Danem Tobolou.

Kdy byste se ideálně měli začít připravovat na novou sezonu?

Domluvili jsme se, že letní příprava na devadesát procent bude individuálně. Nevíme totiž, jak se epidemiologická situace vyvine. Na led bychom chtěli jít prvního srpna. Tři týdny před tím bychom se sešli, abychom do toho ještě šlápli. Osloveným klukům jsme to už nastínili, nemají s tím problém. Dobře ví, že bez toho to nepůjde. Pokud se dobře nepřipraví, hrát nebudou.

Víceméně rok se nehrálo. Neobáváte se, že pro některé hráče na úrovni druhé ligy bude tento výpadek obrovský?

Ve druhé lize jsme skončili začátkem října. Všechny týmy to však mají stejné, nikdo z nich nehrál. Myslím si, že téměř rok absence nebude zas taková tragédie. Když budou dobře fyzicky natrénování, tak se do toho dostanou. Bruslení se dá dohnat.

Jak to vypadá s udržením opor – Lukášem Finsterlem, René Kajabou a dalšími zkušenými hráči?

Zkušeným hráčům jsme volali jako prvním. Mají chuť pokračovat. Pokud se nestane nic mimořádného, zrovna tito dva budou v klubu působit i nadále.