„Věděli jsme, že proti Znojmu se bude těžko hrát. Soupeř nám ukázal, jak se to dělá, byl lepší na kotouči, v kombinaci. Zaslouženě vyhrál," uznal 59letý kouč sílu favorita II. ligy.

V čem byl vidět největší rozdíl?

Máme tady kluky, kteří ještě loni hráli Krajský přebor za Rožnov. Mezi juniory a seniorskou ligou je obrovský skok. Hráči viděli, a doufám že si to vzali do hlavy, jak musí na sobě tvrdě pracovat, aby mohli hrát alespoň tak kvalitní hokej jako Znojmo. Není to zadarmo. Naopak o dřině či odříkání.

Co vám probíhalo hlavou za stavu 0:5 v 28. minutě?

Bohužel jsme dostali branky z oslabení. Nedalo se nic dělat, takový je hokej. Znojmo hrálo výborně, mohlo přidat další branky. Měli jsme dva úniky, které jsme neproměnili. Nic to však nemění na tom, že někteří hráči byli trošku ustrašení.

Co říkáte na zdejší atmosféru, kterou fanoušci vytvořili? Pro vaše hráče to musel být zážitek…

Přesně tak. Někteří pod takovou atmosférou ani nehráli. Možná i z toho byli vystrašeni. Hráli v rámci svých možností. Mladí viděli, jak se ještě zlepšovat.

Jaké to bylo nastoupit proti vašemu vrstevníkovi Miroslavu Fryčerovi, který vede Znojmo?

Proti Mirkovi jsme hráli už v Polsku, kde byl v Sanoku a já v Osvětimi. Známe se velice dobře. Kdysi byl dorost do 15 a 19 let, tam jsme se také potkávali. Je to výborný chlap, na nic si nehraje. Vážně skvělý člověk. Má odehráno spoustu utkání v NHL. Pobaví se s vámi jako rovný s rovným. To člověka dělá člověkem.

Do branky jste postavili mladého Davida Sachra. Nepřemýšleli jste spíše nad tím, že byste do takového zápasu upřednostnili zkušenějšího Jiřího Slováka?

Chtěli jsme tam dát mladého kluka, protože jsme věděli, že v minulém zápase tady snad na brankáře hostů letělo 70 střel. Chtěli jsme ho využít. Dopadlo, jak dopadlo, nakonec si zachytali oba dva a dobře.

Během čtyř zápasů jste vystřídali tři brankáře. Mimo dvojice Sachr, Slovák chytal ještě Jakub Málek…

V průběhu dvou utkání se vyměnili Slovák a Sachr. Nevěděli jsme, co s nimi udělá psychika, doma proti Novému Jičínu jsme potřebovali uhrát nějaké body, tak jsme vzali Kubu Málka. Bohužel to zase dopadlo, jak dopadlo. (s trpkým úsměvem) Není to pouze o gólmanech.

Je podle vás na čem stavět?

Se Žďárem nebo Jičínem jsme se dostali k hodně šancím, ale bohužel nedáváme góly. A po individuálních chybách naopak dostáváme. Lehce je obdržíme, naopak se na ně nadřeme. V útoku bychom byli možná i spokojeni, problémy nám však dělá obranné a střední pásmo.

Na čem je konkrétně potřeba zapracovat?

Mladí kluci se musí vyhrát. V obranném pásmu pracujeme na tom, abychom neměli takové kiksy, bohužel se zatím nedaří. Jde o to, aby se do hráčů pomalu dostávalo, co po nich vyžadujeme. Doufáme, že za rok za dva se nám to vrátí.

Jak máte v plánu spolupracovat se Vsetínem?

Spolupráci máme, ale zatím nám moc hráče nedávají. Měli jsme Málka, teď zase musel za juniorku, máme dalšího beka Toma Ondračku, který hraje za vsetínské muže. Ke všemu mají nemocné borce, takže nám nikoho nemůžou poskytnout. Je to v podstatě na mrtvém bodě. Proto musí hrát mladí kluci, kteří nemají zkušenosti a teprve poznávají, co je druhá liga.

Na Vsetíně ke všemu mají rozsáhlou marodku.

To nám pochopitelně také komplikuje. Máme domluvené tři hráče z juniorky Vítkovic. Věříme, že budou už k dispozici.