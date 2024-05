Fanoušci hokejového Vsetína se mají na co těšit! Během letní přípravy odehrají zápasy s českými extraligovými soupeři, mezi nimiž budou Kometa Brno a Vítkovice. Zároveň se utkají s týmy z nejvyšší slovenské soutěže.

Vsetínští hokejisté naposledy nastoupili v baráži proti Kladnu. Ilustrační foto. | Foto: VHK ROBE Vsetín/Patrik Žák.

„Vsetínský tým už zná rozpis většiny přípravných zápasů před startem nového soutěžního ročníku 2024/2025. Obhájce prvoligového triumfu si v letním období střihne duely s extraligovými soupeři ze Slovenska a v závěru přípravy změří síly i s týmy tuzemské nejvyšší soutěže. Bezesporu velkým lákadlem budou zářijové generálky s Kometou Brno či ostravskými Vítkovicemi,“ lákají Valaši na atraktivní protivníky.

O přípravě s Kometou bylo jasno už na začátku května, na konci měsíce oficiálně přibyli další soupeři. Síly mimo jiné změří s Vítkovicemi, na které narazí po šesti letech.

Přípravu zahájí na Lapači 13. srpna proti Zvolenu, o devět dní později přivítají Nové Zámky. V závěru prázdnin zajedou na půdu Nitry.

„Další přípravná utkání jsou v jednání. Mělo by se jednat hlavně o duely mimo Lapač. Domácí zápasy máme již čtyři. Věříme, že jde o atraktivní soupeře a fanoušci si přijdou na své. Především souboje s extraligovými týmy nás před startem soutěže určitě velmi dobře připraví,“ informoval asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší.

Příprava hokejového Vsetína

13.8. vs. Zvolen 18 hodin (Lapač)

22.8. vs. Nové Zámky 18 hodin (Lapač)

27.8. vs. Nitra (venku)

3.9. vs. Kometa Brno 18 hodin (Lapač)

10.9. vs. Vítkovice 18 hodin (Lapač)