Oproti úvodnímu sobotnímu vzájemnému zápasu v sestavě hostů znovu chyběl útočník Finsterle, do zápasu naopak naskočil bek Holiš a forvard Křivohlávek. Na střídačce se ocitl náhradní brankář z juniorského výběru Daniel Růžička.

Nástup do utkání jednoznačně vyšel jihomoravskému celku, který se díky brance Krejčiříka prosadil už ve třetí minutě. Hosté do konce dějství srovnali zásluhou Stodůlky. Ve druhé třetině se situace opakovala – Brno se znovu dostalo do vedení, za hosty vyrovnal Bárchor. Za Kometu se v závěru druhé třetiny trefil Škvrně, na jehož branku v utkání již nikdo nedokázal reagovat.

Bobry v sobotu od 17.00 hodin na domácím ledě čeká Hodonín.

II. liga, 42. kolo

HC Kometa Brno B – HC Bobři Valašské Meziříčí 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Krejčiřík (Brabenec), 24. Pigl (Kadlic, Švejda), 39. Škvrně (Kadlic) – 11. Stodůlka (Vavřík), 32. Báchor (Křivohlávek, Goiš)

HC Kometa Brno B: Slavíček (Šembera) – Studený, Kališ, Seeman, J. Sedláček, Kučera (A), Švejda, D. Sedláček, Trnka – Malý, Krejčiřík, Havlát, Mokrohajský, Halász, Brabenec (C), Kadlic, Pigl, Moskal (A), Škvrně, Krejčí, Meluzín.

HC Bobři Valašské Meziříčí: Tkadlec (Růžička) – Mošnička, Kamas, Ďurkáč, Báchor (A), Gabrhelík, Holiš – Vávra (A), Goiš, Vavřík, Blaško, Pořičký (C), Andris, Křivohlávek, Čmiel, Urbanec, Stodůlka, Kozubík.

Rozhodčí: Vaněk – Kučera, Viskot