„Když pomineme hráče z NHL, popravdě ani nebylo z čeho vybírat. Je to to nejlepší, co jsme schopni posbírat, udělat z toho tým. Víme, jak nedobře je již delší čas na tom český hokej, o to větší úspěch mu přeji! Uvidíme, jak na tom budeme defenzivně, záležet také bude na výkonech gólmanů. K úspěchu vede jen jejich nadstandard,“ cítí Čechmánek.