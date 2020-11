Měl důvody k úsměvům. Trenér extraligových hokejových Beranů Robert Svoboda ve středu dopoledne vyvezl po více než měsíci své svěřence na zlínský led a navíc po delší době měl k dispozici kompletní kádr. „Po takové odmlce je pauza pochopitelně znát. Led není používaný, je to hodně syrové. Jako když začíná sezona,“ přiznal po středeční dopolední jednotce 53letý kouč.

Trenér Robert Svoboda | Foto: DENÍK/Martin Břenek

Jak tedy probíhal úvodní trénink? „Někteří kluci měli falešnou formu – na co sáhli, to jim tam prostě padlo,“ smál se kouč, který vzápětí zvážněl. „Během dalších tréninků musí potvrdit, zda jim to skutečně jde. Pro nás je skvělé, že jsme se mohli vrátit tam, kam patříme,“ radoval se Svoboda, jenž se během rozhovoru stal oběti žertíků svých svěřenců.