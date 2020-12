„Vsetín chtěl odehrát co nejvíce zápasů. Ostatní kluby ho však bohužel přehlasovaly,“ mrzí kapitána Valachů Tomáše Kudělku.

Od ledna do začátku března odehraje 17 zápasů. Nepřijde vám nastavený systém až příliš natažený?

Kluby si zvolily kratší model, nikoliv tříkolový, ale pouze dvoukolový. Osobně bych chtěl hrát co nejvíce zápasů.

Zároveň u toho chceme mít lidi, hrajeme pro ně. Celkově je to však divná doba. Když to vezmu rok zpátky, na Vsetín chodil plný barák. Nyní v podstatě můžeme být rádi, že můžeme hrát.

Naposledy jste odehráli zápas na ledě Sokolova, kde jste v prodloužení prohráli 3:4. Jak jste toto utkání viděl z vašeho pohledu?

Po dvou třetinách jsme vedli 2:1. Bohužel jsme to neudrželi, naštěstí pak vyrovnali na 3:3. V závěru jsme hráli přesilovku pět na čtyři, kterou jsme však nezužitkovali. Naopak jsme poté faulem v útočné třetině šli do oslabení. Sokolov byl šťastnější.

Co vám chybělo k tomu, abyste získali více bodů?

Ve třetí třetině jsme měli udržet vedení. Možná jsme chvilku měli počkat. Sokolov by to více otevřel, třeba bychom pak dali na 3:1.

Venku se vám letos zatím nedaří. Ze sedmi zápasů jste vyhráli pouze v Litoměřicích a celkově získali pět bodů. Čím to může být?

To bych také rád věděl. Doma hrajeme výborně, Vsetín na Lapači vždy byl silný. Venku jsme na jednom z posledních míst. Určitě bychom na tom měli zapracovat. O této situaci se bavíme. Ani minulý rok jsme ve venkovních zápasech toho příliš neuhráli. To nás však neomlouvá. Musíme něco najít, jak to zlepšit. Ani nám tolik nepadají branky. Je potřeba si více pomoci přesilovkou.

Asistent trenéra Luboš Jenáček po utkání v Sokolově dokonce prohlásil, že někteří hráči by se nad sebou měli zamyslet. Především nebyl spokojený s častými fauly…

Štve nás, že nevyhráváme a jsme tak často vylučování. V trestech jsme v první polovině celé ligy. Je to další věc, na které musíme zapracovat. Více bych v tom nehledal.

Před prohrou v Sokolově jste doma vysoko padli s první Duklou Jihlava 1:7…

Výsledek na první pohled vypadá hrozivě. Bylo to vůbec poprvé, kdy jsme v letošní sezoně doma prohráli. Rozhodně jsme to nečekali. Hráli jsme o první místo, soupeři to tam napadalo. V podstatě vše, do čeho bouchli. Výsledek 1:7 je až nezasloužený. Na to se však už nikdo ptát nebude. Určitě nás ale nepřejeli, byl to zápas blbec. Zároveň je škoda, že jsme touto porážkou přišli o letošní domácí neporazitelnost.

Na začátku sezony jste byl zvolený novým kapitánem mužstva. Jak se s touto rolí během necelého půl roku sžil?

Proběhla volba kabiny. Kluci mě zvolili, což respektuji. Navíc jsem tady jeden ze starších. Trochu nás zatím brzdil covid, do té doby se nám dařilo a bylo to super. Poté jsme však museli být pozavíraní doma. Bohužel se nám nepovedl poslední týden, chybí nám body z venku. Další zápas hrajeme už ve středu. (zítra – pozn. red.) Poté budeme hrát až venku proti Šumperku. (Vsetín další zápas po Prostějově odehraje ve středu 6. ledna – pozn. red.) Budeme mít možnost potrénovat a znovu se do toho dostat.

Jak jste osobně zvládal, že jste musel být zavřený doma?

Bylo to blbé. Snášel jsem to těžko. Celý život jsem zvyklý ráno vstát a sportovat. Místo toho jsem však musel být doma. Je to tak, jak to je. Jsou dána určitá zpráva. Zaplaťpánbůh, že jsme poté mohli chodit ven a znovu sportovat.