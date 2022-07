Návratem k Beranům se přestal zabývat. Zaměřil se na nové možnosti. „Obdržel jsem nabídky z Česka i zahraničí, poměrně dlouho jsem ale čekal. Pak se ozval Vsetín, který mě kontaktoval hned, jakmile zjistil, že jsem na trhu. Líbilo se mi jejich jednání,“ nastínil a hned provedl srovnání se Zlínem. „Bylo to sto ku jedné – pan Tesařík (Radim Tesařík, sportovní ředitel Vsetína – pozn. red.) i pan Stantien (Roman Stantien, hlavní trenér Vsetína – pozn. red.) o mě projevili velký zájem,“ těšilo Klhůfka.

Valaši si angažování 30letého útočníka hodně přáli, což byl jeden z hlavních důvodů rychlé dohody. Že to nejsou jen řeči do větru potvrzuje i lodivod vsetínské lavičky Roman Stantien. „Pavel má všechny předpoklady pro to, aby byl tahounem mužstva a jednou z nejvýraznějších osobností týmu, který na novou sezonu tvoříme. Věříme, že tyto ambice v průběhu sezony naplní. Má dobré zakončení i nahrávku, je komplexní hokejista,“ vyzdvihl slovenský kouč nového svěřence. „Každý hráč ocení, když klub o něj hodně stojí. Rád bych naplnil očekávání celého vedení. Z Košic jsem na tlak navíc zvyklý, rozhodně mi to nevadí,“ neobává se Klhůfek vysoké pozornosti.

Nabídky vsetínského klubu si váží i díky krátké dojezdové vzdálenosti. „Velkou roli hrál i osobní život – celá má rodina, včetně manželky, je ze Zlína, díky tomu s ní budu trávit více času,“ pochvaluje si.

Lákadel však bylo mnohem více. Včetně vsetínského svatostánku Lapače. „Při mém rozhodování to určitě hrálo velkou roli. Fanoušci jsou přímo fantastičtí, Lapač má díky nim své kouzlo. I to mi pomohlo,“ svěřil se Klhůfek.

Fanouškům se na Lapači poprvé představí 23. srpna, kdy domácí vyzvou slovenský Trenčín. O dva dny později v rámci Zubr Cupu přijde první přímý střet proti Beranům. Svěřence Rostislava Vlacha pak v sezoně potká minimálně ještě čtyřikrát. „Zlín jsem sledoval celou uplynulou sezonu, držel jsem mu palce. Letos jim ale určitě nedám nic zadarmo, na zápasy se těším!“ nemůže se dočkat odchovanec Beranů.

Ve zlínské mládeži působil do juniorů. V 17 letech se pak rozhodl pro radikální krok – odejít na druhou stranu republiky do Slavie Praha, ve které ještě dvě sezony strávil v juniorské kategorii. „Společně s rodiči jsme v danou dobu neviděli vizi, že bych se ve Zlíně mohl prosadit do „A“, proto jsem odešel,“ přiblížil Klhůfek po 13 letech.

Ani po této době svého rozhodnutí nelituje. „Odchod i dodneška beru jen pozitivně! Díky tomu jsem si řadu sezon zahrál pod panem Růžičkou (Vladimír Růžička – pozn. red.), který mi dal šanci mezi dospělými. Navíc jsem nastupoval se spoustou hráčů světové třídy – buď hráli nebo stále hrají NHL. Jelikož jsem od 17 let žil sám v cizím městě, tak mi to dalo i zkušenosti v osobním životě.“

Klhůfek po angažmá ve Slavii, Berounu či Znojmě v sezonách 2015/2016 a 2016/2017 premiérově působil na Slovensku, Zvolenu pomohl k třetí, resp. páté příčce v nejvyšší soutěži. Další ročník poprvé strávil ve Zlíně. „Před zmíněnou sezonou jsem měl těžké zranění, které mě vyřadilo na půl roku ze hry, v podstatě to ovlivnilo i celou sezonu. Návrat jsem uspěchal, nebylo to takové, jak bychom si s klubem představovali. Dostával jsem i méně příležitosti a času na ledě. Rozehrál jsem se až na konci února, to už bylo pozdě,“ uvědomuje si zpětně zkušený borec.

Za „A“ Beranů v sezoně 2017/2018 celkově naskočil do 44 zápasů, ve kterých nasbíral 9 kanadských bodů. „Smlouvu jsem podepsal na rok s opcí. Chtěli, abych pokračoval, ale za jiných podmínek, než byla opce. Rozhodl jsem se tak odejít,“ vysvětluje na závěr Pavel Klhůfek.