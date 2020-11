Pokud by mělo docházet k pravidelnému testování, tak podle jednatele klubu Daniela Toboly by mohlo vyšplhat až k částce čtvrt milionu korun měsíčně. Náhled na toto téma přinesl také služebně nejstarší člen kabiny David Vítek.

„Zda bychom se na tom finančně podíleli, tak není otázka přímo na nás. Kdyby však jeden z nich stál okolo dvou tisíc korun, tak se domnívám, že jako hráči bychom si na to nepřispívali," poskytuje svůj názor odchovanec vsetínského hokeje.

Příští pátek 29letý útočník zároveň připomíná jednu důležitou výhodu. Kabinu hokejového Vsetína totiž nový typ koronaviru skolil na začátku října.

„Většina hráčů už měla pozitivní test, čímž si tak už tímto prošla. Je u nás tak relativně velká promořenost," uvádí zkušený útočník.

Pokud by při po obnovení Chance ligy následovala stejná pravidla jako v extralize, tedy že dříve pozitivně testované osoby po vyléčení nemusí další testy absolvovat 90 dní, Valachům by to výrazně usnadnilo situaci.

Čím dál složitější dny a týdny ve sportovním prostředí by také mohlo uškodit také hokejistům, kterým však prozatím na položku platů sáhnuto nebylo.

„V současné době nemáme starosti s tím, že by nám peníze strhávali. Vše je nám propláceno, jak má být. Po brigádách ani dalších pracích jsme se dívat nemuseli. Pochopitelně však musíme být připraveni na to, že taková varianta může nastat," ví dobře Vítek.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve Vsetíně hraje až druhá nejvyšší soutěž, sami hráči s nápadem na snížení platu zatím nepřišli. „Platové podmínky nejsou takové, abychom si vyskakovali."

Momentální myšlenky Davida Vítka tak míří na samotný hokej – zvláště poté, co uplynulou středu bylo znovu povoleno trénovat na ledě.

„Pauzu bych přirovnal k tomu, jako když tam v červenci jdeme poprvé po dlouhé době. Trénování venku a na kluzišti je pochopitelně rozdíl, především v pohybu. V říjnu a listopadu bychom měli být na ledě a ne zvedat činky a běhat venku," trápila Vítka pětitýdenní absence bez ledové plochy.

„Když se vynechají tři týdny, tak to už je znát. Na adaptování však stačí přibližně sedm dní, už znovu získáváme návyky, které by měly být v zápase. Rádi bychom už hráli," těší se na restart Chance ligy, který by nejdříve měl přijít během příštího víkendu.

Další diskutovatelnou variantou je návrat k soutěžním zápasům od 30. listopadu.

Útočník Valachů zatím v sedmi letošních zápasech nebodoval. Věří však, že tuto sérii brzy zlomí. „Především mi jde o týmové body, na osobní statistiky jsem nikdy moc nebyl. Vždy říkám, že nejdůležitější je týmový úspěch," nenechává nikoho na pochybách.