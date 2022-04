Karel Nekvasil, asistent trenéra, se na závěr tiskové konference zeptal novináře Deníku: "Měl bych jeden dotaz, pane Líbal. Co vás a Jihlavský deník vede k tomu, že během finále šijete do našeho gólmana?"

Na mysli měl článek o ruských symbolech na helmě brankáře Žukova, který od víkendu rezonuje v hokejové komunitě.

OBRAZEM. Rozpaky ve finále. Skvělý gólman Žukov táhne Duklu. Ale co ta helma?

K případu se vyjádřila řada osobností v čele s Dominikem Haškem a Jakubem Koreisem, jejichž pohled na věc najdete níže. Do debaty o roli novináře se vložil rovněž televizní komentátor Robert Záruba.

Deník se důrazně ohrazuje proti výrokům pana Karla Nekvasila, asistenta trenéra hokejistů Dukly Jihlava, který na úterní tiskové konferenci po utkání proti Vsetínu kritizoval práci reportéra Jihlavského deníku Karla Líbala. Vytkl mu článek, v němž náš reportér vedle pochvaly výkonů ruského brankáře Dukly Maxima Žukova současně upozornil na to, že brankářovu helmu zdobí ruské státní symboly. A to v době válečné ruské agrese na Ukrajině.



Kritiku pana Nekvasila odmítáme stejně jako jeho slova o tom, že by lokální reportér měl hodnotit výhradně výkony hráčů a být de facto fanouškem místního klubu. Chceme upozornit na to, že regionální novinář není automaticky ani fanouškem místního klubu, ani jeho pracovníkem. Má být nestranný a objektivní.



Roman Gallo, šéfredaktor Deníku

Vnímám to jako velice nevhodné. Nejen na ledě svou hrou dělá reklamu válce a zločinům Ruské federace. Ale i symboly na helmě. Já už se všeobecně k ruským sportovcům jasně vyjádřil a na tom nic neměním. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 10, 2022

měl by se toho vzdát. je to ostuda — Jakub Koreis (@JKoreis29) April 10, 2022