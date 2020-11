„Při propočtech dvou testů týdně by nás to cenově vyšlo na 45 až 50 tisíc korun týdně. Když budeme pravidelně hrát, tak je to 200 000 měsíčně. Nejsme v takové kondici, abychom si mohli dovolit platit podobné částky. Upřímně na to nemáme,“ trápí Tobolu nákladné testování, které nemusí absolvovat hráči, jež mají 90 dní negativní test na koronavirus.

Nejen vsetínskému klubu by tak v ekonomické stránce mohly pomoci antigenní testy, které jsou oproti PCR testům levnější variantou.

„Jestli za testování máme platit 40 až 50 tisíc korun týdně nebo 8 až 12, tak to jsou lehké kupecké počty. Tato alternativa je pro nás samozřejmě přijatelnější. Peníze potřebujeme šetřit. Poslední týdny hledáme, abychom naspořili každou korunu a do 30. dubna 2021 zvládli fungování klubu,“ upozorňuje na nelehkou ekonomickou situaci.

Velkou díru v rozpočtu jednoznačně hraje položka fanoušků, na které si valašský klub dlouhodobě zakládá.

„Jsou našim generálním partnerem. Ekonomický dopad jsme viděli už na konci minulé sezony. Teď sice chodit mohli, ale v malém počtu. Tržby za návštěvnost jsou velmi nízké. Jelikož zápasy pravděpodobně nebudou moci navštěvovat ani nadále, tak to pro nás bude mít katastrofální ekonomický dopad. Nejsme nastavený tak, že diváci nebudou chodit na hokej. Máme to zcela opačně,“ připomíná jednoznačnou hrdost tamního klubu.

Podpora sponzorů

Ačkoliv momentální situace není snadná, tak valašský klub má podporu ve sponzorech - mimo jiné ve firmě ROBE lighting s.r.o. či městu Vsetín.

„Jsme v kontaktu. Postoj partnerů je nadstandardní, výpadky příliš neočekáváme. K celé situaci se staví tak, že vsetínský hokej drží. Jsme hodně vděčni, že můžeme ekonomicky přežívat a fungovat. Bez diváků to pro nás je obrovský zásah. Mnoho klubu to tak nastavené nemá.“

Zatímco nejvyšší hokejová soutěž se o uplynulém víkendu rozjela, Chance liga by se podle nejnovějších informací nejdříve měla rozjet 21. listopadu. Ve hře je tak varianta, že druhá nejvyšší hokejová soutěž u nás v letošním ročníku nabídne menší počet zápasů.

„Jedním z hlavních návrhů je, aby se hrálo dvoukolově. Přišli bychom tím o 17 utkání, což by nás dostalo na úroveň 34 zápasů. Plus play-off k tomu. To nejsme ani na úrovni druhé ligy. Sezonu vše háže do jiného světla. Není zbytí,“ krčí rameny Tobola.

Kritická situace

Pozitiva v tom přesto našel. „Pokud diváci nebudou chodit na utkání, tak vzhledem k méně zápasům nebudeme generovat tolik nákladů za spotřebovanou výstroj či cestování. Nikdo jsme to nepředpokládali. Situace je však kritická. Všichni se to snažíme odkládat. Bohužel nás to začíná dohánět,“ smutní Daniel Tobola.

Momentální situace neznamená jen problémy pro A-tým mužů, ale také jejich budoucí následovníky - vsetínskou mládež.

„Je to kapitola sama pro sebe. Mládežnický sport obecně u nás je další katastrofa. Dospělí ani děti nesportují, přichází o návyky. Všichni se děsíme, že to bude trvat déle. Snažíme se být aktivní, trenéři s dětmi komunikují, ale mají hodně úkolů se školou. Pro ně je to snad i časově náročnější než by chodili do školy,“ poukazuje Tobola na distanční výuku.

„Když nemáme správné návyky, na vše se rychle zapomíná. Pokud to bude trvat déle, situace pro společnost může být kritická. Všichni chápeme, že co se týče zdraví, tak musíme být obezřetní. Nákaza se šíří rychleji, než se předpokládalo,“ trápí jednatele VHK Robe Vsetín.

Zbraně však neskládá. A snaží se zůstat optimistou.

„Je potřeba radovat se z každého dne, jednou to pomine. Musíme eliminovat ekonomické náklady, abychom přežili. I přes pesimistické informace věříme, že to přestane. Chlapi trénují, sedíme s trenéry od mládeže. Je potřeba pořád něco dělat,“ dodává.