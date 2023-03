Poslední čtyři zápasy v play-off (včetně minulého ročníku) mlčel. Teď skóroval v klíčovou dobu – krátce poté, kdy jihlavští hokejisté srovnali na 1:1 a měli další zaječí úmysly. Kapitán hokejového Vsetína Vít Jonák vítězným gólem zařídil druhou výhru Valachů v sérii. Ti tak do Pelhřimova, azylu Dukly, pojedou ve velké pohodě. „Po dvou domácích zápasech jsme chtěli vést 2:0, to se splnilo. Co více jsme si mohli přát,“ radoval se 31letý útočník.

Kapitán hokejového Vsetína (žlutý dres) Vít Jonák. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Oba zápasy byly urputný – dnes (čtvrtek – pozn. red.) do poslední minuty základní hrací doby, o den dříve do poslední minuty prodloužení. Je to prostě klasický play-off, hodně soubojů. Vždy je to o jednom gólu, o jedné chybě,“ uvědomuje si

Loni jste na Jihlavu narazili ve finále Chance ligy. Dají se tyto série porovnat?

Za mě se to moc porovnávat nedá, oba týmy se dost obměnily. Je to hodně jiná série. Loni jsme šli do play-off v unaveným stavu, teď jsme my tím týmem, který má více sil.

Oproti loňské sérii je na vaší straně brankář Maxim Žukov, bývalý brankář Jihlavy. Nyní byl hvězdou zápasu, pochytal 39 zákroků, několik ložených gólovek…

Max předvádí výborný výkony. Chytá vážně skvěle. Týmu se hraje jinak, když má jistotu v bráně. Kdyby mu to nešlo, tak máme druhého gólmana Tomáše Vošvrdu, který je rovněž fantastický brankář. Na kluky vzadu se můžeme obrovsky spolehnout. Dobře nám to zavírají. Řekl bych, že máme nejlepší brankářskou dvojici v lize.

Podívejte se: Více než 3 000 diváků! Takto fanoušci podporovali výhru Vsetína

Teď ve druhém zápase to nebyl zcela ideální výkon, že?

Bylo cítit, že Jihlavě šlo o hodně. Je těžký se v sérii na tři vítězné zápasy vracet domů za stavu 0:2. Zkusili to, do první třetiny dali úplně všechno. Trochu jsme se hledali, měli jsme i štěstí. Navíc jsme i vyhráli 1:0. Bylo to pro nás extrémně důležitý.

Budou Jihlavě docházet síly? Má za sebou i předkolo…

Už včera (středu – pozn. red.) jsme pociťovali okamžiky, kdy jim nešly nohy, měli jsme více sil. Každým zápasem se to stupňuje.

Sérii můžete ukončit už v neděli. Bude důležité ji vzhledem k vašim ambicím ukončit co nejdříve?

Bylo by to hezký. Jak se ale říká, poslední krok je nejtěžší. Už nemají co ztratit, čeká nás extrémně těžký zápas. Věřím, že to v neděli v Pelhřimově ukončíme, že to nebudeme protahovat.

Jihlava hraje play-off v azylu v Pelhřimově. Může to pro Duklu být nevýhoda?

V Pelhřimově jsem letos odehrál jen jeden zápas. Není to tam příjemný – jsou tam starý plexiskla. Nemám to takto rád. Je to ale play-off, na toto vůbec nemůžeme koukat. Pojedeme tam vyhrát hned první zápas a ukončit to.

Jak se zatím osobně cítíte v play-off? V letošní sezoně jsou už chyběl v několika obdobích…

Sezona je pro mě těžká. Naskočil jsem rovnou po dlouhodobým zraněním. Když už jsem se do toho konečně dostal, tak přišla nešťastná zlomenina. Stál jsem celý leden. Znovu jsem se do toho dostal, pak jsem měl chřipku. Člověk pořád musí začínat, nabírat kondici. Na ledě se teď cítím dobře, první zápas jsem hrál okolo 25 minut, teď 21 minut. Herní praxí se do toho dostávám. Věřím, že má forma v play-off bude ještě stoupat.

Hned ve druhém zápase play-off jste vstřelil vítězný gól…

Určitě to chutná jinak. (úsměv) Byl to takový klasický gól v play-off. Odrazilo se mi to do kalhot, pak už jsem to tlačil očima, aby to tam dojelo. Cením si však každého gólu. Teď jsem rád, že jsem dal druhou branku, uklidnili jsme se. Jihlava musela dotahovat, my jsme se snažili hrát dobře zezadu.

Před play-off jste na Vsetíně prodloužil smlouvu o dva roky. Co bylo klíčovým aspektem?

Už mi není dvacet, abych šel do čtvrté lajny v extralize, kde bych hrál čtyři minuty. To už se mi úplně nechtělo. Na Vsetíně jsem si zvykl, mám to tady rád, přirostlo mi to k srdci. Vybudoval jsem si zde i nějakou pozici. Klub o mě měl zájem, já měl zájem zůstat. I kdyby se to letos nepovedlo, tak vím, že se opět bude skládat tým, aby se postup udělal příští rok.