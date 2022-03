Třetí zápas se však vymykal i zvyklostem této série, rozhodčí dohromady udělili 73 trestných minut. Do strkanice se zapletl také samotný kapitán Valachů. „Byl to divoký zápas. Upřímně jsem ale ani neviděl, jak celá situace začala. Někdo ze slávistů tahal našeho hráče z gólmana, nějak jsem se do toho zapojil, chtěl to zastavit. Bohužel jsme neuhlídali emoce, toto střídání nám prohrálo celý zápas,“ ohlíží se za nevydařeným duelem.

Vít Jonák se následující den tradičně připravoval na zápas. Do toho ale nezasáhl, od disciplinární komise dodatečně obdržel trest. „Ráno jsem se dozvěděl, že Slavia poslala video na disciplinárku. Někdy okolo půl dvanácté mně pak informovali o stopce. Byl jsem zklamaný, sledovat to z tribuny je utrpení. Člověk s tím ale nic neudělá. Popravdě jsem vůbec nečekal, že by Slavia to poslala,“ přiznává zkušený borec.

Svěřenci hlavního trenéra Romana Stantiena čtvrtý duel za stavu 1:2 na zápasy zvládli, v prodloužení zachraňoval Klímek. O dva dny později si hlavní slovo vzal sám Vít Jonák. „Byla to velká satisfakce, zadostiučinění. Hlavně mě však ohromně potěšil náš vstup,“ poukazuje na vedení 2:0 po šesti minutách.

Domácí o postup už nepřišli. A to také díky fantastické kulise, kterou vytvořilo 4 300 diváků. „Atmosféra? Bylo to něco neskutečného, elektrizujícího. Až mi běhal mráz po zádech. Je úžasné hrát znovu před narvaným Lapačem. Lidé do nás investují čas, peníze. Chceme jim to co nejvíce oplatit,“ zdůrazňuje 30letý forvard.

Semifinále začíná už v neděli, od 17.00 hodin na Lapači. Vsetínští se představí proti Prostějovu, druhou dvojici tvoří Jihlava a překvapivě Sokolov. „Před sezonou bych je takto vysoko netipoval. Prostějov sice dobře posílil, měl ambice…že ale vyřadí Litoměřice jsem nečekal,“ uzavírá Vít Jonák.

