Kádr Valachů prozatím čítá 23 jmen, jedná se o tři brankáře, osm obránců a dvanáct útočníků. „Pořád se po nějakých hráčích poohlížíme. Zároveň není legrace získat nějakou kvalitu ze zahraničí. Cizinci toho o Vsetínu moc neví, byť historie tu z mého pohledu je obrovská. Větší města ale mají pořád jiný zvuk. Je to složité. Kádr každopádně ještě není uzavřený, na jeho doplnění pořád pracujeme," upřesnil slovenský trenér v rozhovoru pro oficiální stránky Vsetína.

Na jakém místě by si tedy nejen legenda hokejového Vsetína přála mužstvo posílit? „Trenéři i vedení klubu jsme se shodli na tom, že ještě potřebujeme nějakého špílmachra do první lajny. Najít dnes takového hráče je velmi těžké. Ale nějaký čas na to ještě pořád je, takže přes dovolenou na tom budeme makat, shánět, komunikovat, a věřím, že se nám ještě podaří někoho přivést," odhaluje Stantien, který si tak ani během úvodní poloviny měsíce příliš neodpočine.

Ať už to s případnými posilami dopadne jakkoliv, tak Roman Stantien už teď věří v sílu současného týmu. S ním by rád vylepšil loňské semifinále Chance ligy, ve kterém Valaši po vyrovnaných soubojích padli s Duklou Jihlava 0:4 na zápasy. „Možná se budu opakovat, ale myslím si, že máme výborný tým. Neřeknu nic nového, když povím, že chceme hrát na špici a máme ty nejvyšší cíle. Kdybychom je neměli, asi bych tady ani nebyl. Jednoznačně to chceme vyhrát, někam se posunout. Hrát jenom proto, abychom hráli, to není můj šálek," má jasno.

Rozhovor se rovněž stočil na volbu kapitána pro nadcházející ročník druhé nejvyšší soutěže. Bývalý trenér Slovanu Bratislava pro tuto důležitou funkci vysvětlil svoji filozofii. „Většinou to dělám tak, že dám návrh do kabiny těm hráčům, o kterých si myslím, že mají něco odehráno. Zeptám se jich, koho vidí jako lídra mužstva. Potom sám zvážím, zda to bude ten hráč, kterého si vybrali. Finální rozhodnutí bude na trenérské kabině," vyjádřil se Stantien k otázce kapitána, o které se však v mužstvu prozatím ještě nebavili.