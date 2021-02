„Hrávali jsme spolu, nevidím v tom žádný problém. Role si podělíme a já za to budu zodpovídat,“ neschovává se 56letý Stantien.

Ještě v polovině ledna šéfoval Slovanu Bratislava. Vedení slovenského mužstva ho však po roce a čtvrt dlouhé spolupráci propustilo – stal se tedy volným trenérem. A tento status mu nevydržel dlouho.

„Všechno se seběhlo velmi rychle. Vsetín mě oslovil, jestli bych chtěl přijít pomoct. Setkali jsme se a rychle to upekli, byla to otázka jednoho večera a rána. Takže jsem tady a pomalu se rozkoukávám,“ přibližuje Roman Stantien, jak se udál jeho příchod na Valašsko.

Již druhý únorový den tak na Lapači mohl absolvovat úvodní trénink se svými novými svěřenci.

„Některé kluky ještě moc neznám, zvláště v tréninkovém dresu bez jmenovky. Myslím, že něco v tom mužstvu rozhodně je, jen to kluci spíš neumí dostatečně prodat,“ věří v kvalitu mužstva, které se aktuálně nachází na 11. příčce druhé nejvyšší hokejové soutěže.

„Jejich energie a nasazení v tréninku byly výborné. A jestli jim chybí nějaké dovednosti, to je u některých možná otázka tréninku a věku. Narovinu – kdyby kluci měli úplně všechno, asi hrají jinou soutěž. Ale určitý potenciál v nich vidím. Chtějí na sobě pracovat a to je velmi pozitivní. Podmínky na to vytvořené mají a věřím, že všechno dobře dopadne,“ neobává se bývalý trenér slovenských mančaftů Nitry či Trenčína, kde si poprvé vyzkoušel roli hlavního trenéra.

Hned ve středu ho čeká soutěžní premiéra – na Lapači vyzve pátou Porubu. Jak však připomíná, nejprve bude důležité mužstvo pořádně poznat.

„Potom budu více vědět, co v nich je a co je možné z nich ještě vymáčknout. Kádr je relativně mladý, s ohledem na to Honza Srdínko s Lubošem Jenáčkem neměli špatné výsledky. Byť postavení v tabulce asi není takové, jaké by si všichni v klubu přáli. Chceme dát týmu nový impuls, dostat se do play-off a v něm dojít co nejdál,“ vytyčil si rodák z Kyjova cíle, kterých by v letošním ročníku Chance ligy rád dosáhl.

Naskočil do rychlíku

Stantienovi by v začátcích mohly pomoci nedávno sledované zápasy Valachů.

„Čtyři jsem viděl přes internet, další dva osobně. To je samozřejmě málo, všechno se událo velmi rychle. Naskočil jsem však do velkého rychlíku. Je dobré, že jsou před námi dva zápasy a pak reprezentační přestávka. V té bude prostor mužstvo více poznat a zaměřit se na určité věci,“ připomněl bývalý útočník pauzu, kterou druhá nejvyšší soutěž bude mít od 6. do 17. února.

Stejně jako každý trenér, tak i Roman Stantien má svoji filozofii. Slovenský kouč však především zdůrazňuje, že hokej se v posledních letech hodně vyvíjí dopředu.

„Neustále se vymýšlejí nové a nové taktické varianty. Dnes máme k dispozici takovou techniku, že hned po vašem zápase se můžete podívat na všechny ostatní. Díky tomu se můžete hodně věcí naučit a zároveň spoustu věcí dokážete odstranit, ukázat hráčům a sám si vytvořit nové taktické záměry,“ vidí výhody v tomto pokroku.

„Každé mužstvo má svoje specifika a vy jako trenér je musíte umět buď eliminovat, nebo je naopak využít. Ze dne na den nelze mužstvo dokonale poznat. K tomu přijde vhod právě blížící se reprezentační přestávka, s kluky si sednu. Hráče nestačí vidět pouze na ledě, musíte je poznat i mimo něj. Pak víte, na koho je lepší zakřičet a koho pohladit. Každý hráč má svoji osobnost a s každým musíte pracovat trochu jinak,“ uvědomuje si dobře Stantien.

V posledních letech se velká pozornost klade také na psychologické aspekty výkonu. Tuto složku dobře vnímá také Roman Stantien.

„Někdo může být šikovný na tréninku a v zápase je poloviční. Hodně hokejistů nedokáže prodat, co v nich skutečně je. Velkou roli v tom hraje právě hlava. Samozřejmě pokud nemáte dostatečně natrénováno fyzicky, pak nemá význam dělat další věci. O základních atributech jako je fyzická kondice nebo bruslení se ani nemusíme bavit. V dnešní době potřebujete mít celý komplex těchto vlastností, abyste mohl hrát dobře hokej,“ má jasno.

Kabinu málem nepoznal

Roman Stantien se v hokejových službách domácího týmu na Lapači objeví poprvé od roku 2007, kdy jako hráč definitivně ze Vsetína odešel.

„Kabinu jsem málem nepoznal, je po rekonstrukci a vylepšená jako celý stadion,“ usmívá se s potěšením Stantien.

„Pokrok nezastavíte a je dobře, že se zázemí klubů přizpůsobuje době. Jestliže jsme si před iks lety o něčem mysleli, že to je vrchol, tak teď zjišťujeme, že jde pořád všechno kupředu. V průběhu úterka jsem měl hodně povinností, na Lapači jsem potkal spoustu nových a staronových tváří. Vzpomínky se mi samozřejmě vynořují, ale já nežiju z minulosti. Chci se neustále někam posouvat,“ burcuje na závěr Roman Stantien.