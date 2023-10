Vstřelil důležitou branku na 1:1, do konce první třetiny zbývalo pouhých 34 vteřin. Ani vyrovnávací trefa Víta Jonáka ovšem hokejisty Vsetína k vítězství nedovedla, na domácím Lapači padli s Prostějovem 2:3. „Mrzí mě to hodně, zápas jsme měli vyhrát,“ posteskl si bývalý kapitán Valachů v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.

Vít Jonák. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Utkání bylo relativně vyrovnané. Kdybychom však byli důraznější kolem branky, mohli jsme to překlopit na naší stranu,“ posteskl si zkušený forvard.

Středeční soupeři do toho vlétli po hlavě, co nejdříve chtěli skórovat. Jako první to dokázali hosté, kteří v 18. minutě otevřeli účet zápasu v početní převaze. Tu si zahráli také Valaši, ke konci třetiny ji zužitkoval právě Jonák.

Vsetín před zraky ČT prohrál s Prostějovem

Domácí hokejisté šli ve druhé části zápasu zásluhou Hrni do vedení, v čase 38:27 ovšem podruhé inkasovali. To byl podle Víta Jonáka klíčový bod střetnutí.

„Byl to stěžejní gól, měli jsme to ustát a třetí třetinu pak kontrolovat. To se nám bohužel nepovedlo,“ mrzelo Jonáka.

„Do šancí se dostáváme, chce to však ještě větší důraz před bránou. Samozřejmě to tam bolí, musíme však do toho chodit, aby padly góly, jako ten můj,“ velel po druhé dvacetiminutovce Erik Hrňa.

Hokejový Vsetín vyhrál počtvrté v řadě a dotáhl první Porubu!

Valaši se před závěrečným dějstvím chtěli vyvarovat zbytečných vyloučení a chyb. To první eliminovali, druhé však nikoliv, poprvé v sezoně inkasovali v době, kdy hosté měli oslabení.

„Po tutové šanci v přesilové hře jsme si nechali dát gól,“ posteskl si závěrem Vít Jonák.

Hokejisté Vsetína zakončili první čtvrtinu základní části na druhém místě Chance ligy, na první Porubu se dívají s tříbodovým odstupem.

Do akce půjdou znovu v sobotu, kdy znovu na Lapači přivítají Třebíč. V prvním vzájemném zápase porazili šesté mužstvo soutěže 2:0.