Na ledě se pohybuje už téměř měsíc. Někteří fanoušci proto už vyhlíželi, zda se neobjeví v závěrečných přípravných zápasech.

Marně.

Důležitá postava mužstva nehodlá nic uspěchat. „Tělo si týden dva zvykalo, než se do toho dostalo. Poslední dva týdny už trénuji normálně, hodně jsem se snažil zapracovat na fyzičce. Ještě jsem se však zcela necítil, abych si troufl absolvovat celý zápas. Řídil jsem se pocitem,“ přiblížil absenci.

Takovou třetinu si nevybavuji, přiznává Jonák. K oslavám není důvod

Sám Jonák ví, že do celého kolotoče se pořádně dostane až zápasovou praxí. Nestane-li se však nic převratného, do středečního prvního kola proti Šumperku by však ještě zasáhnout neměl. „Moc šancí tomu nedávám, ještě bych to rád trochu dohnal,“ okomentoval potenciální návrat útočník, který by se mohl vrátit příští středu domácím střetnutím proti „B“ Pardubic.

Vít Jonák v průběhu dosavadní kariéry neprodělal zranění vážnějšího charakteru, kterého by ho na delší dobu vyřadilo ze hry. „Upřímně na to nejsem moc zvyklý. Naposledy jsem si to takto vyzkoušel jeden zápas na Slavii, nebylo to nic příjemného, naopak hodně nervy drásající!“

Kabina Vsetína se od finále loňského ročníku Chance ligy dost proměnila. A to v kladném slova smyslu – do týmu mimo jiné přišel brankář Žukov nebo nejlepší střelec základní části Shivonen. Do mančaftu se poté vrátil zkušený obránce Němec. „Tým je kvalitnější než v loňské sezoně. Je to však pouze na papíře. Jak to bude doopravdy ukáže až samotná soutěž,“ krotí Jonák případný optimismus.

Valaši jdou v posledních sezonách postupně nahoru. V předminulém ročníku postoupili do semifinále play-off, ve kterém nestačili na Duklu Jihlava. „Vojáci“ jim vystavili stopku také loni, tentokrát až ve finále Chance ligy. „Znovu chceme být úspěšnější než v uplynulé sezoně, tedy minimálně postoupit do baráže. Věřím, že sezona bude úspěšná,“ přeje si lídr týmu.

Pro Vsetín to však nebude vůbec snadné. Už jen kvůli sestupu Beranů z extraligy.

„Mezi největší favority řadím právě Zlín a také Slavii. Vepředu znovu očekávám Jihlavu, která sice bude hrát mimo svůj stadion, pořád má však velkou kvalitu. Soutěž se navíc zúžila, bude ještě kvalitnější než loni, dost zápasů bude vyrovnaných,“ poukazuje na „pouhých“ čtrnáct týmů ve druhé nejvyšší soutěži. Loni ji přitom začalo sedmnáct.

První pořádné měření sil čeká na Valachy už příští sobotu, kdy se od 17.30 hodin představí na ledě odvěkého rivala ze Zlína. Nejen Jonák se už zápasu nemůže dočkat. „Hodně se na to těším, mám rád vypjaté duely, ve kterých jsou emoce. Očekávám, že to na ledě tak bude vypadat. Je to jedině dobře, zvláště pro fanoušky,“ uzavírá kapitán vsetínských hokejistů Vít Jonák.