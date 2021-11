„Možná mě to však i nakoplo. V kabině dokonce několikrát zaznělo, že má více branek než já, což je pochopitelně ostudné. Člověk to však musí skousnout. Věřil jsem, že se to zlomí. Naštěstí se to stalo hned v dalším zápase,“ připomíná 30letý útočník premiérovou trefu sezony, po které se prosadil rovněž v následujících pěti utkáních.

Co vlastně říkáte na trefu Jakuba Málka proti Havířovu?

Bylo to něco krásného, fantastického. Taková třešnička na dortu. Do té doby jsem to nikdy nezažil, stejně jako většina hráčů v Čechách. V Havířově se mi navíc osobně nehraje dobře, bývají tam těžké zápasy. O to více mě naše výhra těšila.

Hned po zápase v Havířově jste rozjel úspěšnou sérii – trefil jste se všech šesti posledních zápasech…

Už předtím jsem měl vyložené šance – buď se to však zastavilo na brankové čáře nebo gólman do toho na poslední chvíli strčil hokejku. Velkou roli tak v tom hraje i štěstí. Pochopitelně však mám radost. Snažil jsem se to zlomit poctivou hrou, více se tlačit do branky, což je prostor, ze kterého jsem dříve dával góly.

Měl jste někdy tak úspěšnou sérii?

Ještě během působení v Benátkách se mi to podařilo v pěti nebo šesti zápasech. Nikdy jsem to nepočítal, nedokážu tak přesně říct.

Od letošního příchodu se vám daří – v 18 zápasech jste si připsal 17 bodů. Panuje velká spokojenost?

I když mi to tam ze začátku střelecky nepadalo, tak jsem alespoň sbíral nějaké asistence. Stále to z mé strany může být lepší, ještě více můžu týmu pomáhat. Bude potřeba lepší orientace na ledě i více chytrosti. Věřím, že postupem sezony výkony porostou.

Do Vsetína jste se vrátili s Lubošem Robem, Jak si pochvalujete obnovenou spolupráci?

Osobně jsem spokojený. Víme o sobě, známe se. Vždy je to tak lepší, můžete více předvídat. Snad mu to tam začne taky ještě více padat. V koncovce mu schází trochu štěstí.

Na druhou stranu se vám to v útoku hodně mění…

Hráli s námi už Šimon Jenáček nebo Míra Indrák. Vinou zranění a nemocí se nám ze začátku sezony docela lepila sestava, nehráli jsme kompletní. Chybělo nám hodně kluků, navíc klíčových. Až začali nastupovat, tak se výkonnost zlepšila. Začalo si to sedat.

Pět výher v řadě zastavila reprezentační přestávka. Štve vás to?

Popravdě to neřeším. Reprezentační pauzy byly, jsou a budou, musím se s tím poprat a využít ve svůj prospěch. Alespoň více potrénujeme a do další fáze nabereme další síly.

A co se týče kondiční stránky? Měl jste toho už plné kecky?

Odehrál jsem všechny zápasy, navíc mám poměrně vysoký čas na ledě. Za každou minutu jsem pochopitelně šťastný, z hlediska fyzičky je to však náročnější. Když hrajete deset, nebo dvacet minut, tak se musíte připravovat jinak. Na ledě se však cítím výborně.

Během dnešního dne ze Chance ligy odstoupila Kadaň. Váš názor?

Byla už jen otázka času, než se to přihodí. Během uplynulých sezon tam končili hráči, nevěděli vůbec, zda dohromady dají tým. Nebyla tam taková kvalita. V prvních zápasech ještě měli dva Kanaďany, jak však odešli, tak v klubu nikdo nebyl na takové úrovni.