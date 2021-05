Rovněž od odcházejícího ročníku Chance ligy se v jednom mužstvu potká se svým někdejším parťákem Lubošem Robem, který do Vsetína přichází po dvouletém působení v Plzni. „Myslím, že já i Luboš na sebe klademe ty největší nároky. Chceme pomoci týmu naší hrou, produktivitou. Je možné, že to na nás bude hodně stát. Víme, že tady tuto roli budeme mít a budeme se ji snažit splnit,“ uvědomuje si Jonák v rozhovoru pro oficiální stránky klubu.

Oba borci se ve Vsetíně potkali v ročníku 2018/2019, kdy váleli v jedné formaci. Vít Jonák tehdy v základní části nasbíral 53 kanadských bodů za 19 branek a 34 asistencí. O tři roky mladší Rob si dokonce vedl ještě lépe, když si připsal 65 kanadských bodů za 39 branek a 26 asistencí, zásluhou čehož se stal nejproduktivnějším hráčem Chance ligy.

„Na ledě nám to sedlo, seděli jsme si i lidsky. Zafungovala chemie. V tomhle směru to bylo výjimečné. Měli jsme v lajně pohodu, vždycky jsme si k tomu každý něco řekli, byli jsme otevření komunikaci. Trošku v tom možná bylo i štěstí. Každopádně to bylo super a hezky se na to vzpomíná,“ vybavuje si parádní ročník vsetínské dvojice.

Dostanou ale znovu šanci v jedné lajně? „To je otázka na trenéry, ale asi jsou nějaké plány, že nás zase dají k sobě,“ nastínil šikovný útočník, který při předchozím působení v klubu vykonával kapitána. Zda to bude platit i nadále, prozatím netuší. „To je na kabině, koho si zvolí. Jestli to budu já nebo kdokoliv jiný, je ve hvězdách,“ netroufá si odhadnout.

Hokejisté Vsetína v uplynulém ročníku Chance ligy dokráčeli do semifinále play-off, ve kterém vypadli s Duklou Jihlava 0:4 na zápasy. Fanoušci nyní s příchodem dvou staronových posil očekávají, že příští sezona by se Valachům mohla vydařit ještě více. A kdo ví, třeba se porvat o nejvyšší soutěž.

„Jde nám o ty nejvyšší pozice,“ nezastírá Jonák. „Jsou tady nějak nastavené ambice. Nechtěl jsem jít někam, kde by byla spokojenost se středem tabulky. Z tohoto hlediska si myslím, že očekávání jsou jasná a snad o nich ani nemusím mluvit.“

Ve vsetínském klubu se Vít Jonák objeví po ročním angažmá v extraligových Českých Budějovicích, kde během 50 zápasů získal 15 kanadských bodů. S klubem skončili na posledním, pro uplynulou sezonu, nesestupovém místě extraligy.

„V tabulce jsme na tom byli špatně. Takže z týmového hlediska to nebylo nic moc. Na druhou stranu z toho osobního si myslím, že jsem splnil roli, kterou jsem tam měl. Samozřejmě bych byl radši, kdybych měl v týmu ještě jinou pozici. Bohužel jsem ji nedostal, což mě trošku mrzelo, ale tak to zkrátka bylo. Věděl jsem, do čeho jdu. Jsem rád, že jsem si zase mohl zahrát extraligu a dokázat si, že ji hrát můžu,“ ohlíží se Jonák.

Bylo po sezoně jasné, že se znovu vrátí na Vsetín? „Nějaké týmy z extraligy mi říkaly, abych jim chvilku počkal. Nebylo to ale nic konkrétního a už se mi nechtělo čekat. Když nevyšla extraliga, byl pro mě Vsetín jasná priorita. Chtěl jsem se vrátit zpátky,“ měl jasný cíl.

Od pondělí už se svými (staro)novými spoluhráči vstřebává první tréninkové dávky suché přípravy. „Začátek vždycky bolí. Není moc hráčů, kteří by se v letní přípravě vyloženě vyžívali. Ale jak se říká, je to nezbytná věc, bez které to nejde. Člověk si tím zkrátka musí projít. Víme, že to děláme pro sebe, abychom byli na sezonu připravení. Kondice jde ruku v ruce se sebevědomím na ledě. Když na ledě funíte, nemáte ani sebevědomí, abyste si něco dovolili,“ uzavírá produktivní forvard.