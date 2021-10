Zapsali sedmé vítězství v řadě. Hokejisté Valašského Meziříčí v sobotu večer uspěli na ledě Žďáru nad Sázavou, kde zvítězili 6:2. Soupeři tak vrátili prohru ze začátku října, kdy doma padli 4:5 po prodloužení.

Bobři Valašské Meziříčí. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl

„Za sedmý navlečený korálek jsem velmi rád. Kluci mají fazónu, na co sáhneme, to tam spadne. Navíc nám skvěle chytají gólmani. Mančaft je radost trénovat. Jsem hodně v emocích. Nepamatuji si, že by tolik fanoušků přijelo tak daleko," vážil si podpory diváků z vlastních řad hlavní kouč Bobrů Lukáš Plšek v rozhovoru pro oficiální instagramový účet klubu.