Na setkání s novináři se sešli manažer A-týmu Petr Marek, hlavní trenér Jiří Weintritt, jeho asistent Luboš Rob starší a nově zvolený kapitán týmu Erik Hrňa. Řeč padla také na střídavý start Romana Půčka nebo nedávné setkání valašského klubu s hejtmanem Zlínského kraje a zástupci zlínských Beranů.

PETR MAREK (manažer A-týmu)

„Minulou sezonu relativně bereme jako úspěch, tento rok bychom minimálně chtěli navázat na stejný výsledek. Naším cílem je vyhrát Chance ligu, a pokud možno, tak postoupit do extraligy. Moc děkujeme partnerům, situace s nimi je stabilní. Výbornou prací odvedl pan Tesařík (Radim Tesařík, sportovní manažer klubu), díky němu se nám podařilo sehnat i ty další."

o rozpočtu na sezonu 2023/2024…

Plus mínus je stejný jako minulý rok. Přibližná čísla si necháme pro sebe.

o setkání s hejtmanem a vedením Berani Zlín…

Hostující mančafty nebudou v rizikových zápasech chodit podél tribuny, půjdou středem. A to kvůli tomu, aby se zabránilo házení piva a dalších předmětů. Mediálně by se to řešilo tím, že bychom hráče obou klubů dali dohromady a společně natočili krátké video. Uvidíme, jestli se to dotáhne do konce.

o prodaných permanentních vstupenkách (1750)…

S tímto číslem jsme velmi spokojeni. Fanouškům děkujeme za podporu. Doufáme, že se budou bavit, že jejich očekávání naplníme.

o změnách na Lapači…

K malým změnám dochází v kabině mužů, jinak by vše mělo být jako minulý rok.

o ukončení spolupráce s Jiřím Říhou…

Jirka měl zdravotní problémy už minulý rok, v letní přípravě se mu vrátily. V dohlednu to nemá nějaké rozuzlení, i vzhledem k ostatním hráčům jsme na to museli reagovat. Domluvili jsme se, že smlouvu ukončíme.

o větší trpělivosti…

Jirka měl teď relativně hodně vážné problémy, táhne se to dlouho. Navštěvoval různé kliniky, řešil to. Celou dobu jsme s ním byli v kontaktu, snažili jsme se zhodnotit, jakou bude mít prognózu do budoucna. Situace je velmi nejistá, proto jsme se tak rozhodli. Bylo to velmi těžké, Jirka je talentovaný a stěžejní hráč, dříč, za Vsetín odvedl spoustu parádní práce.

o příchodech obránců z Dánska (Mads Larsen) a Finska (Markus Kojo)…

Obránce potřebujeme. Dlouhodobě jsme hledali typ hráče, jakým je například Markus Kojo. V podstatě to bylo celé léto, nejen po Evropě.

JIŘÍ WEINTRITT (hlavní trenér A-týmu)

„Novinkou byl jeden led týdně na KAPKA resortu, bylo to plusové. Kousíček nás to posunulo dopředu. Na přípravná utkání jsme chtěli silné soupeře ze slovenské špičky, všechny týmy mají dobré zámořské hráče, kteří to umí přitvrdit, zároveň jsou kvalitní hokejisté. Rozkrylo se nám, jak se kluci chovají v kritických situacích během zápasů, což bylo i naším cílem."

o konci Radima Kucharczyka a příchodu Luboše Roba staršího…

Radim byl jediný trenér z celého vsetínského štábu, který si mohl vybrat, kde v této sezoně bude pokračovat. Nedávno skončil kariéru, trenérské zkušenosti má minimální, rozhodl se, že ročník stráví u mládežníků, zjistí, o čem je trenérské řemeslo. Z logiky věcí ke mně přiskočil Luboš Rob starší, který má zkušenosti. Oba pracujeme kolektivně, na detailech. Není to tak, že dupnu a všichni dělají, co říkám. Každý má prostor se vyjádřit a podílet se na budování herního systému. Už v létě jsme si řekli, co chceme hrát, podle toho jsme přiváděli jednotlivé hráče. Doufám, že se to projeví na ledě a výsledcích.

o budování kádru…

S Kuchardou (Radim Kucharczyk) jsme s tvorbou kádru začali už v prosinci minulého roku. Mluvili jsme s velkým počtem hráčů, někteří z různých důvodů odpadali. Proces trval šest měsíců, hráče jsme skautovali, o nově příchozích víme první poslední. Nejen po hokejové stránce, ale i té soukromé. Přišli i s tím, že se hodí v návaznosti na herní systém. Jsme přesvědčeni, že práce byla velmi podrobná a poctivá. Za kluky stojíme.

o stavu kádru…

V současné době nikoho nehledáme, příchodem Markose Koja je za tím teď tečka. V návaznosti na zdravotní stav, který se v sezoně bude vyvíjet, se ještě něco může stát.

o obraně…

Snažili jsme se ji mít složenou, jak jsme chtěli – ohledně držení hole, typologie hráče. Když se situace s Jirkou Říhou rozhodla, tak na jeho místo byl přivedený Mads Larsen, typologicky stejný hráč, se stejným držením hole. Měl by ho nahradit. Jirkovi je klub pořád vstřícně obrácený, kdykoliv může zavolat a dál mu budeme pomáhat jako v minulosti.

o zraněních…

Řeknu vám to z pohledu nás trenérů – i když na jakékoliv utkání pojedeme s pěti obránci, devíti útočníky a jedním gólmanem, tak na mančaft budeme mít výsledkové nároky. Jsme jeden tým, personální situace vždy nebude optimální. Nebudeme brečet, ale hrát s hráči, kteří jsou k dispozici.

o změně kapitána…

Souvisí to s minulou sezonou, která byla velmi těžká, Johny (Vít Jonák) v ní byl lídr, kapitán. Cítil jsem, že jeho pozice nebyla jednoduchá. Debatovali jsme spoustu času, jak z jednotlivých věcí ven. Po sezoně jsme se k tomuto tématu vrátili, narodila se mu dcera, bylo to jedno s druhým. Na této pozici si odpracoval své. Sdělil mi, že by se ve svém věku rád více věnoval sobě. V návaznosti na příchod Erika to do sebe zapadlo.

o tom, že Jonák není ani asistent kapitána…

Chce se věnovat své lajně s Berzim (Daniel Berzinš) a mladým Kondorem (Luboš Rob mladší). Čekáme od nich velké věci. Odpadne mu tato práce, což si zaslouží. Zůstává jedním z lídrů, povinnosti na ledě padnou na jiné.

o cílech…

Ambice jsou v návaznosti na finanční stabilitu klubu vysoké a nemůžou být jiné. V play-off chceme jít sérii od série, snažit se dostat co nejdále a po letech si zahrát něco více než finále. Bude to velmi těžké. A to se bavíme o sportovním prostředí.

LUBOŠ ROB STARŠÍ (asistent trenéra A-týmu)

o střídavých startech Romana Půčka…

Máme připravené hráče na střídavé starty. Ve spolupráci s Brnem a Vítkovicemi ho má Roman Půček vyřízený. Můžu říct, že zítra nastoupí za Vsetín. Pro nás je to domácí hráč. Když můžeme, tak Romana rádi využijeme.

o přesilových hrách…

Věci spojené s přesilovými hrami jsou vždy spojeny se subjektivním pocitem fanoušků, je to dané tím, že diváci by v každé druhé přesilovce chtěli vidět gól. Vsetín byl v loňské sezoně v tomto ohledu třetí v celé soutěži. Přesilovky vždy chceme mít lepší, pracujeme na tom, vymýšlíme různé situace, podílí se na tom i samotní hráči. Na speciální formace se připravujeme pečlivě, vždy to samozřejmě není stoprocentní. Nejde však říct, že by se nám nedařily.