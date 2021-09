Stadion Na Lapači má stále v srdci, vsetínskému hokejovému A-týmu bude v nadcházející sezoně fandit a pokud to půjde, nevynechá žádný zápas. Jako divák. Poslední srpnový pátek už se na Lapači objevil, před vsetínským stadionem pokřtil nové dresy.

Co říkáte na nové dresy pro sezonu 2021/2022?

Jsou krásné. Zůstala naštěstí zelená a žlutá. Jsem rád, že to nezměnili a je to pořád ta klasika.

Mohly by být pro letošní sezonu vítězné?

Těžko odhadnout. Viděl jsem zatím dva zápasy. Je to příprava. Samozřejmě chtěl bych. Ale to ukáže čas. Co slýchávám, všechny týmy i v první lize hodně posilují. Nechci dělat předpovědi, nemám to rád takové předčasné prognózy. Potom je člověk za blbce, nebo za umělého hrdinu. Nedokážu to říct. Hlavně aby hokej bavil fanoušky. Co budu tady, budu na každém hokeji. Vsetínu fandím. Už to chybělo, nemůžu se dočkat, až tady bude vyprodáno a znovu se vynoří ta valašská atmosféra, která není nikde. Až to nasaju a pojede mi mráz po zádech – na to se těším já.

V čem by mohla být síla letošního kádru?

Hráče moc neznám, znám Štachyňa (Lubomír Štach – pozn. redakce), znám Vlašáka mladého (Roman Vlach – pozn. redakce), s jeho tátou jsem hrál, to byl geniální hokejista. Vrátil se Rob, který tu byl dva roky vynikající, předtím, než odešel do Plzně. Líbí se mi mladý obránce Ondračka, gólman Málek je výborný. Neznám je ještě natolik dobře, ale vím, že mají srdce, že už nějakou dobu hokej hráli na velké úrovni, takže musí mít nějaký cit, mají to v krvi.

Jaká myslíte, že panuje atmosféra v mančaftu?

Atmosféru jsem nestihl moc nasát. To bych lhal. Ale kluci jsou sympaťáci, občas slyším, že mi říkají dobrý den, což mě uráží, tak je musím hned srovnat (smích). Ale je to příjemné, být jen tady na zimáku, kolem kluků. Je to příjemná věc.

V zákulisí se vynořily spekulace, že letos posílíte kádr i vy. Mohl byste zelenožlutý dres obléknout i vy?

Já už ne. Já už nemůžu zdravotně. Není možné, abych se objevil v soupisce za Vsetín. Za posledních pět let jsem byl jenom jednou na ledě se synem. To jsem byl jen s bruslema, bez hokejky. Strašně rád bych, ale nejde to…

Mnozí fanoušci mají za to, že by byla škoda ukončit kariéru s takovým talentem…

Kvůli zraněním, jsem skončil dřív, než jsem myslel, že skončím. Ale má to i nějaké pro. Nakonec. Můžu být s dětmi, vidět je vyrůstat a být u toho.

Máte šestiletou dceru, čtyřletého syna a ještě jeden a půl letou holčičku. Jak vaše děti a sport? Půjde kluk ve šlépějích svého otce, vedete ho k hokeji?

Malého nešťouchám vůbec, šťouchá se sám. Což je zajímavé. Viděla mě hrát jen nejstarší dcera, která chodila na hokeje v Americe. Malý mě neviděl hrát vůbec. Ale chce dělat všechno, hraje fotbal za Bohemku, tady na Vsetíně chodí bruslit na přípravku. Vezu mu odsud vsetínský dres Hudler 24, s kterým jsem hrál. Nenutím ho vůbec do sportu, ale pořád chce hrát hokej, fotbal, tenis, golf, plavat, běžky, prostě všechno. Je do sportu zapálený. I holky mají rády sport a baví je.

Žijete střídavě v Praze a máte dům ve Velkých Karlovicích. Kde se raději vracíte?

To nejde říct, je mi to jedno. Jsem rád tam, kde je moje rodina. Narodil jsem se v Olomouci, kde jsem se zamiloval do hokeje. V jedenácti letech jsem se stal součástí Valašska, usadil jsem se tu s tátou a začal jsem tu hrát za dorost. Tady jsem si to zamiloval, jezdil jsem z Ameriky sem. Jsou to dvě odlišné věci, jestli jsem v Praze, nebo v Karlovicích, kde je úplně jiný styl života. Kamarády mám tam i tady, jezdí za mnou z Valašska do Prahy i naopak. Všem se to vždycky líbí, je to změna. Kde jsou dobří lidi a moje děti a manželka, tam je mi dobře.

Co plánujete v nejbližších dnech?

Dcera jde do první třídy. Vracíme se na chvíli do Prahy. Pak budu pendlovat a jezdit na přátelská utkání.

Do bojů na ledě už tedy nezasáhnete. Budete se dál točit kolem hokeje, uvažujete třeba o práci trenéra?

V nejbližší době si nějak chci osahat a zapojit se do práce s mládeží. S mladýma klukama je to super. Už jsem se o tom bavil s trenéry Srdínkem a Stantienem. Mimochodem, debaty o hokeji jsou nekonečné. Těch situací je tam tolik jiných, že když jsou hokejoví nadšenci, stačí být fanoušek, nebo i trenér, hráč, bývalý hráč, tak se o tom dá bavit pořád.

Stihl jste si projít vsetínský zimní stadion? Za poslední roky prošel rozsáhlými úpravami a opravami. Jak se vám líbí?

Stadion znám velice dobře, ani jsem ho nemusel procházet, ale všiml jsem si, jak ho opravili. Velice krásně. Tady jsem strávil hodně času. Lapač už potřeboval nějaký face lift šaten a dalších věcí. Uvidíme, co přinese budoucnost. Pan Kotrla staví kousek odtud další halu. Takové moderní projekty, jsou dobré, ale Lapač je Lapač. Je super. Pamatuju se, když jsem šel s Joe Louis arény z Detroitu, což byla stará hala, ale kouzlo měla neuvěřitelné, člověk si zamiluje tu historii. Pak se postavila nová, sice je ultramoderní, ale už to není ten stánek, nemá to to aroma. Lapač je srdcovka. Nejlepší atmosféra, fanoušci a aroma potu, slivovice a fritovaného jídla (smích).